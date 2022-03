SCJN estaba "tomada" durante gobierno de Felipe Calderón, acusa Arturo Zaldívar

México.- El ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea aseguró que durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estaba "tomada".

Al ser cuestionado sobre la existencia de posibles presiones para resolver el caso de la familia política del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sostuvo que "las presiones ya no son como las de antes o no hubo presiones".

Al mismo tiempo, Zaldívar Lelo de Larrea hizo referencia a lo que ocurrió en el máximo tribunal de la república mexicana durante la administración de Calderón Hinojosa, particularmente en los casos de la Guardería ABC y de la francesa Florence Cassez.

“No es que venían a hacer visitas, tenían tomada la Corte, hubo ministros que leyeron el memorándum que les dio la autoridad como si fueran su alegato en el Pleno”, dio a conocer en conferencia con medios de comunicación.

Refiriéndose al caso Cassez, el ministro presidente acusó que las presiones eran tan grandes en el sexenio de Calderón que no se pudo dictar un fallo de fondo sobre el asunto hasta que su gobierno concluyó.

“¿Presiones? Cuando nos quedábamos tres en minoría para no tocar con el pétalo de una rosa al gobierno de Felipe Calderón, ¿presiones? Para que no se liberara a una ciudadana francesa a la cual se le fabricó un delito y se le violó todo el debido proceso y sus derechos humanos y tan es así que mientras Calderón fue Presidente no se pudo dictar una decisión de fondo en ese asunto”, reveló.

Por el contrario, Arturo Zaldívar destacó la autonomía e independencia de la que goza en la actualidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ejemplificarlo utilizó el debate sobre los amparos interpuestos por Alejandra Cuevas y Laura Morán, familia política de Gertz Manero.

“El 28 de marzo votaremos con absoluta libertad y si hubiera alguien que votara en un sentido distinto del que todo mundo está esperando, no es porque entonces: 'ah, mire, sí, esa ministra o ese ministro los tenía el fiscal', ¡No señores! Es un órgano colegiado y estamos discutiendo un asunto jurídico, y hay dos historias y dos partes, cada una ha presentado sus alegatos, cada una ha presentado sus pruebas”, apuntó tras resaltar la votación unánime en contra de revocar la sentencia de la jueza de Distrito.