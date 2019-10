SCJN no es partido de Oposición, afirma ministro Arturo Zaldívar 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación no es, ni puede ser, un partido de oposición, aseveró Arturo Zaldívar, presidente del máximo tribunal del País.



"La SCJN no es, ni puede ser, un partido de Oposición. No es ese su papel, ni su función en una democracia constitucional.", tuiteó el ministro en medio de la renuncia del Eduardo Medina Mora.

Además, Zaldívar dijo que la Corte seguirá siendo independiente.