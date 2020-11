SCJN no se pronunciará sobre supuesta discriminación a Policía Federal en Guardia Nacional

México.- Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se pronunciará sobre si la Ley de la Guardia Nacional discrimina o no a elementos de la Policía Federal al no reconocer su grado o condecoración al sumarse a sus filas, ya que en su lugar un ministro solicitará revocar el amparo otorgado en 2019 al ex oficial Edgar Gerardo Lomelí Anaya.

De acuerdo con Milenio, el ministro de la SCJN Alberto Pérez Dayán presentará el próximo 11 de noviembre en la Segunda Sala un proyecto de sentencia en el cual propondrá revocar el amparo y suspender el asunto por falta de prueba u otra causa (sobreseimiento), lo que significa que si su propuesta es avalada por los demás ministros la Suprema Corte no tendrá que pronunciarse sobre la constitucionalidad de la llamada Ley de la Guardia Nacional.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El antecedente es el siguiente: el 3 de octubre de 2019, el juez Francisco Javier Rebolledo Peña, del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, otorgó un amparo a Lomelí Anaya tras considerar que los artículos 13 y 14 de la Ley de la Guardia Nacional dan un "trato desigual" a los elementos de la Policía Federal que se incorporan a la Guardia Nacional, en comparacón con los de la Policía Militar y Naval.

Esta supuesta discriminación viola el derecho de igualdad que establece el artículo 1 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, argumenta el juez en el amparo.

El ministro Pérez Dayán señaló en su proyecto que al promover el amparo el agente Lomelí Anaya mostró que era elemento de la Policía Federal adscrito a la División de Fuerzas Especiales mediante un reecibo de pago correspondiente al periodo del 16 al 31 de julio de 2019.

Sin embargo, Alfonso Durazo, quien por entonces estaba al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudana, dio a conocer que el ex agente renunció voluntariamente a la Policía Federal a partir del 15 de febrero de 2020, recibiendo una compensación económica de 342 mil 783 pesos.

En ese sentido, el ministro sostiene que al ya no estar sujeto a la regulación de la transición de la Policía Federal a la Guardia Nacional, las normas de esta última ya no afectan la situación del quejoso, y por lo tanto "no le causan perjuicio".

El asunto pasó a manos de la Suprema Corte el 15 de noviembre de 2019 tras haber sido turnado por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, causando eco mediático por lo novedoso del caso y su implicación en temas de derechos humanos.

De no revocar el amparo, el caso orillaría a la SCJN a pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley de la Guardia Nacional.

Con información de Milenio.