SCJN ordena a Ayuntamientos dar seguridad social a trabajadores

Ciudad de México.-Los Ayuntamientos y sus organismos locales deben demostrar la inscripción de sus trabajadores en algún régimen de seguridad social, estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien rechazó que los municipios niegen los derechos de protección a sus empleados.



Al publicar una tesis en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro del derecho a la seguridad social, los ministros de la sala señalaron que tanto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Ley del Seguro Social (IMSS) se prevé la opción de incorporación voluntaria de los empleados de entidades y dependencias de los Estados y municipios a esos regímenes de seguridad social.

Para ese efecto, sostienen se prevé la celebración de convenios entre los institutos de seguridad social y las dependencias u organismos, locales y municipales.



De acuerdo a la tesis, si el legislador de un Estado no sujeta a los municipios y a los organismos municipales a inscribir obligatoriamente a sus trabajadores en el régimen de la ley de seguridad social local, éstos se encuentran facultados para incorporarlos voluntariamente a ese régimen local, o a los regímenes de las citadas leyes federales.



Explican los magistrados que a pesar de que existen esas opciones de aseguramiento voluntario para los municipios y entidades locales, ello no significa que esos órganos públicos estén eximidos de incorporar a sus trabajadores a algún régimen de seguridad social.



Deja en claro que el mandato contenido en la Constitución Federal únicamente faculta a los Estados para elegir el régimen de protección laboral de los apartados A o B del artículo 123, pero no libera a las entidades federativas ni a los municipios de garantizar el derecho a la seguridad social de sus trabajadores, quienes por el solo hecho de estar sujetos a una relación laboral, tienen derecho a la seguridad social.



Además, los tribunales deben velar para que la falta de previsión legislativa de un régimen obligatorio de los trabajadores municipales no los deje sin la protección de su derecho a incorporarse a un régimen de seguridad social.



Finalmente, se aclara que en el mismo sentido debe aplicarse la jurisprudencia 2ª. /J. 100/2011 de la Segunda Sala, en la que se sostuvo que es indispensable ese convenio para que proceda la inscripción individual de algún trabajador municipal en el régimen especial del ISSSTE, pero ese criterio no exime a los municipios u organismos municipales de la obligación de otorgar seguridad social a sus trabajadores y, en su caso, de celebrar esos convenios.