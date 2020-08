SCJN y FGR determinarán si Enrique Peña Nieto deba ser enjuiciado por traición a la patria: AMLO

Tamaulipas.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró en La Mañanera desde Reynosa, Tamaulipas, que será responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la Fiscalía General de la República (FGR) considerar si el expresidente Enrique Peña Nieto, sea juzgado por el delito de traición a la patria, único cargo que se puede presentar contra los expresidentes en México.

AMLO hace estas declaraciones al ser cuestionado acerca de lo que podría suceder si el exdirector de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto, Emilio Lozoya, resulta culpable de los cargos que se le imputan, pues dentro de los juicios que ha realizado la FGR por el caso Odebrecht, Lozoya ha involucrado a varios políticos, incluyendo expresidentes como Felipe Calderón (2006-2012) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

El mandatario indicó que será entonces que la SCJN considere el caso y vea la posibilidad de presentar cargos contra Enrique Peña Nieto por traición a la patria, único delito del que actualmente se puede presentar por orden constitucional en contra de un expresidente mexicano.

Eso lo tienen que resolver tanto la Fiscalía como en el Poder Judicial si se puede configurar ese delito, desde luego no es recomendable torcer la ley cómo se hacía antes.No hay que retorcer la Ley para aplicarla a conveniencia, los ministerios públicos, los jueces tienen que actuar con mucha rectitud, y yo confío que así va a ser” declaró AMLO.

El mandatario reiteró su confinza en el fiscal Alejandro Gertz Manero para realizar las investigaciones pertinentes dentro del caso de Emilio Lozoya, para vincular a los involucrados en el delito de corrupción, cuyo dato del presidente, asciende a casi 70 personas vinculadas con el exdirector de Pemex.

Le tengo mucha confianza, lo vuelvo a decir, a Alejandro Gertz Manero no se va poder aceptar nada que no tenga justificación, en donde no haya pruebas, en donde sea una flagrante violación al Estado de derecho, y también tengo mucha confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, agregó.