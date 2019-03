SCT descarta que Martha Érika Alonso y Moreno Valle sigan vivos

México.- El subsecretario de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Carlos Morán terminó con las versiones de que la ex gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y su esposo el Senador por el PAN, Rafael Moreno Valle siguen vivos luego de señalar que los cuerpos hallados en el siniestro están plenamente identificados.

“No hay duda de que había cinco cuerpos, ninguna. Identificados y reconocidos, aquí participaron los servicios forenses además de Puebla para que haya transparencia absoluta y los pasajeros venían y fueron identificados”, afirmó.

Asimismo descartó la posibilidad de que la caída del helicóptero en el que viajaban Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle, así como otros tres tripulantes, haya sido producto de un atentado.

Martha Érika Alonso. Foto: Reforma

-¿Pudo haber sido un atentado contra el (ex) Gobernador?

-Diría ahorita que, en lo absoluto, no. No hay nada que nos muestre que hubiera habido una desintegración de partes del aparato. No hay que hubieran aparecido componentes en otro sitio que el del impacto.

Foto: Especial/Reforma

Por otro lado, el funcionario reveló que la aeronave salió del aeropuerto de Puebla hacia la casa del ex diputado local José Chedraui, lugar en el que habrían abordado la aeronave la extinta gobernadora y el senador Rafael Moreno Valle y su asistente, Héctor Baltazar.

Salió de un jardín de una casa privada que se encuentra a poco menos de tres kilómetros, señaló.