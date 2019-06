SEMAR usará 52 mdp para reducir sargazo en México

México.- Secretaría de Marina (Semar) empleará 52 millones de pesos para reducir el sargazo en las playas de México, afirmó el almirante Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina, en conferencia de prensa matutina, este lunes 24 de junio del 2019.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), trato el tema como "asunto del sargazo", tratando de evitar llamarle problema. Esto mismo fue reiterado por el secretario de Marina.

Sargazo no es un problema, es una situación que se está dando en muchos países

Indico el almirante respecto al sargazo, el cual indicó que es un problema que afecta a varios países los cuales aún no saben qué hacer con este, una vez recolectado. Indicó que se ha dicho que se puede utilizar para fabricar casas y producir energía, pero a la hora de solicitar más información, responden que estos estudios e investigaciones para el uso del sargazo no han concluido.

Sargazo no afecta todos los días ni a todas las playas; Hay 995 kilómetros afectados por sargazo

Indicó, Ojeda que la extensión de playa afectada por el sargazo en México, es de 955 kilómetros que padecen este fenómeno procedente de Brasil.

Conacyt colaborará con Secretaría de Marina para realizar investigaciones que den respuesta y solución al "asunto" del sargazo. Indicaron en conferencia de prensa este lunes 24 de junio del 2019.

"No todo es dinero"; se invertirán 52 millones de pesos para reducir sargazo

El Secretario de Marina y almirante, Rafael Ojeda Durán, indicó que por primera vez se está tomando como un problema de Estado. Precisó que este tema se está resolviendo gracias a la coordinación de Gobierno Federal, Estatal y Municipales, además de la iniciativa privada e instituciones como Conacyt, pero amenazó que no todo es sobre dinero.

No todo es dinero; el sexenio pasado se invirtió mucho dinero y... saben que no se resolvió el problema

Advirtió que no buscaba "hablar mal" de otros gobiernos, sino indicar que el problema no se había resuelto comprando inovaciones o tecnología. En esta ocasión buscarán desarrollar las herramientas que utilizarán para contrarrestar el sargazo. Indicó que Secretaría de Marina tiene a los elementos y la tecnología necesaria para desarrollar lo que será necesario, además se reunirán con presidente municipales para llevarles estos mismos planes.

SHCP y Sectur entregan recursos a Semar para contrarrestar el sargazo en las playas de México. 24 de junio del 2019. Se comprarán equipos como guantes y botas, además de escaterómetros que son una especie de radares, detectan la mancha de sargazo.

No van a comprar sargacera, ni van a licitar empresas que pongan barreras. Secretaría de Marina va a construir, tienen un diseño de una sargacera

Dijo, Ojeda Durán, por lo que la Semar construirá su propia sargacera. Esto implica que puedan tener sus propios técnicos para reparar el equipo que se desarrolle en la misma institución. El plan es que puedan trabajar a lo largo de los años en conjunto, Semar, Universidades y Conacyt, de modo que puedan desarrollar nuevas estrategias gracias a la investigación.

La tendrán lista dentro de un mes (la sargacera). Cada mes tendrán una nueva. Con al menos 10 y 12 podrán trabajar.

"El Estado va atener su propio equipo, su propio personal capacitado, será un problema de Estado, no un negocio, no van a contratar ninguna empresa", indicó el almirante.

¿Por qué Semar no comprará sargaceras?

Secretaría de Marina decidió que la mejor opción es construir sus primeras 4 sargaceras. Cuentan ya con un prototipo, además de presupuesto que fue entregado por Sectur.

La decisión de no comprar ciertos materiales y herramientas se decidió debido a que la administración anterior esta estrategia no funcionó, y las herramientas compradas no eran duraderas ni efectivas. En esta ocasión han supervisado a detalle los elementos que se comprarán.

El diseño de la sargacera fue presentado rapidamente. Sectur entregará 7 millones de pesos provenientes de Fonatur, a Secretaría de Marina, para que combata el sargazo en las playas de México. Este lunes 24 de junio del 2019.

Las barreras que han ofrecido no son duraderas.

La compra de las barreras se ha pospuesto, debido a que no han encontrado un buen proveedor. Indican que también requerirán embargar un buque que se dedica a recolectar sargazo denominado Kesol, el cual será utilizado como un prototipo que replicarán.

Ya se tienen las características, podrán replicar 1 o 2 barcos para enfrentar este fenómeno, que no es todos los días ni en todas las playas

El problema del sargazo no es recogerlo, sino qué hacer con él: Ojeda Durán

El almirante indicó que "otros países tampoco saben qué hacer con él. Muchos países dicen que se pueden hacer casas, para producir energía, pero aún están analizando y estudiando".

Estamos hablando de miles y miles de toneladas.

El sargazo a la hora que se recolecta trae consigo "ciertos residuos que viene arrastrando desde Brasil, los cuales contaminan", por lo que no se puede recolectar o almacenar a la ligera.

Estos son trabajos a largo plazo. "En 2 años, Secretaría de Marina, Conacyt y las Universidades con los buques oceanográficos podrán tener un trabajo serio", indicó Rafael Ojeda Durán.