Reprueban exceso en gasto de SEP en imagen de Aurelio Nuño

Ciudad de México.- Senadores y diputados de Oposición reprobaron que la Secretaría de Educación Pública (SEP), durante la Administración de Aurelio Nuño, haya excedido su gasto en comunicación social por 2 mil 700 por ciento.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, afirmó que el ahora coordinador de la campaña presidencial de José Antonio Meade gastó casi 3 mil millones de pesos más de lo presupuestado en su gestión para promover su imagen.

"En tan sólo dos años de gestión de Aurelio Nuño, la SEP se gastó más de 2 mil 700 millones de pesos en publicidad oficial", afirmó el legislador en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Con este dinero se pudieron haber arreglado 3 mil 500 escuelas, 3 mil 500 escuelas que no tienen agua, no tienen drenaje, no tienen luz y que pudieron haber tenido una infraestructura mínima básica para darle una garantía a sus estudiantes.