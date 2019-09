SEP presume fin al huachicol educativo

México.- Tras el aval del Senado a las leyes secundarias de la reforma educativa, el Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, aseguró que con éstas se acabarán las prácticas de corrupción a las que denominó "huachicol educativo", pues cierran las puertas al lucro con las plazas docentes, cuyo proceso de entrega será una "caja transparente".

A través de redes sociales, Moctezuma publicó un video en el que celebra la aprobación de la Ley General de Educación; la Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros y la Ley para la Mejora Continua de la Educación.

El funcionario sostuvo que con éstas, se mejorará la educación pública con los dos criterios básicos que ha definido el Presidente Andrés Manuel López Obrador: calidad y excelencia.

Respecto a la ley de carrera magisterial, criticada por especialistas y partidos de Oposición, destacó que contrario a lo dicho por algunos actores, impedirá el lucro con plazas docentes, revalorará a los maestros y facilitará los trámites.

�� #Videohttps://t.co/LmfFphyS8k



Comparto mi mensaje tras la aprobación de las #LeyesSecundarias del #AcuerdoEducativo construido con docentes, padres de familia, alumnos, legisladores y personas comprometidas con la #educación de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) September 26, 2019

Los docentes, sostuvo, no tendrán que dejar su labor para ganar un mejor sueldo mejor y ser directores y supervisores, sino que podrán seguir frente al grupo en un escalafón horizontal, que les permitirá una mejora, sin dejar de ser maestros.

"Un tema muy importante que quiero comentar y eso es parte de lo que me tiene tan contento es que por fin tenemos esta caja transparente para el manejo no sólo de la plazas, sino para el manejo de muchos trámites que tanto maestras como maestros me decían que eran causa de extorsión, causa de corrupción, causa de que les exigía o la autoridad educativa o los propios sindicatos favores o dinero. Desafortunadamente encontramos en la Secretaría de Educación Pública, en todo el sistema educativo nacional, lo que yo le llamo el huachicol educativo", manifestó.

"Con estas leyes vamos a poder terminarlo y nadie va a meter mano en las plazas. Va a ser un sistema totalmente transparente con una cosa adicional que para mí es fundamental, los resultados de este sistema para la admisión, promoción y reconocimiento se van a dar en un acto público; cualquiera puede ir, sobre todos los involucrados. Esto quiere decir que quien aplica por una promoción va a poder estar en el momento en el que se señale quiénes obtienen la promoción y por qué".

En el video también habló de otro tema que fue criticado en el proceso de discusión de las leyes, las mesas tripartitas conformadas por la SEP, las Secretarías de Educación estatales y representaciones sindicales en las que se otorgarán plazas.

Las defendió con el argumento de que son parte del proceso de transparencia.

Para que todo esto se lleve a cabo de una manera en que cualquier persona puede haber que exista transparencia, afirmó.

"Una de las razones para solicitar este tipo de favores o de corrupción, era por ejemplo, la transferencia de un lugar a otro dentro de un estado. Eso también va a estar regulado, está regulado por la ley y nos va a permitir algo que no existía que es una intervención de la Secretaría de Educación Pública para que esto no se dé a nivel local sino que se dé dentro de un sistema que es parte de esta caja transparente que logramos gracias a las leyes".

El Secretario cerró su mensaje rechazando los señalamientos de quienes criticaron el contenido de las leyes.

"Por ahí seguramente ustedes han escuchado de la Oposición decir que las plazas se le dieron a los sindicatos, etcétera. Basta una cosa para saber que eso no es cierto: leer las leyes, y yo los invito a todos ustedes a conocerlas y los invito sobre todo a seguirlas, porque lo más importante no es legislar, lo más importante es la aplicación en el salón de clases, de todos estos conceptos que queremos para tener una educación de excelencia con equidad y sobre todo para tener un magisterio revalorado", expresó.