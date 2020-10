SHCP afirma que eliminación de fideicomisos no afectara a los beneficiarios

Ciuadad de México.-Ante la incertidumbre que ha ocasionado las iniciativas de la desaparición de 109 fideicomisos en México, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez confirmó que desaparición no implica un recorte al poyo de las instituciones afectadas.

A través de un videocomunicado, el titular de la SHCP esclareció las diferentes interrogantes que se han originado en el marco de las eliminaciones de los fideicomisos.

"En las últimas semanas hemos asistido a una discusión álgida sobre si la posible desaparición de los fideicomisos va a afectar los recursos que van a programas tan importantes que van al país como educación, cultura, ciencia, deporte, salud y protección de víctimas. Y he venido insistiendo en cada oportunidad que he tenido que la desaparición de los fideicomisos no pone en riesgo ni un solo peso ”