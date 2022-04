SIP hace un llamado a AMLO sobre periodistas, “si no puede frenar la violencia, al menos no la aliente”

Analizó durante su participación, que el mismo reporte estimó que en 2021, el presidente y sus funcionarios difamaron a la prensa al menos 71 veces. “Por ello, desde esta tribuna le decimos una vez más, presidente López Obrador, afronte la gravedad del ahora, suspenda ya todo discurso estigmatízante contra medios y reporteros. Si no puede frenar la violencia, al menos no la aliente,” dijo Carlos Jornet.

Sin embargo, el periodista mencionó que no es esa la única razón que implica este pico de violencia, ya que opinó que existe una clara irresponsabilidad de la que muchos mandatarios, funcionarios y dirigentes políticos, eluden hacerse cargo. Recordó que en una carta que el 4 de febrero pasado envió la SIP al Presidente Andrés Manuel López Obrador , se advierte que cuando se confronta con el periodismo como estrategia política, se abre la puerta a los violentos, al intolerante. Además, expuso que denigrar a la prensa desde la cima del poder no es un juego dialecto, una esgrima verbal sin consecuencias, y menos aun, en horas oscuras como las que vive México.

Lorena Caro Reportera de Investigación

Desde el 2014 me uní al periódico EL DEBATE como reportera. Ese año me desempeñé en la sección de noticias México-Mundo para la edición impresa en Culiacán. Posteriormente, me desempeñé como reportera local en Guasave, donde cubrí la sección actualidad, sociales y policíaca. Ingresé a la sección digital como reportera web del portal Soy Carmín en soycarmin.com y posteriormente fui editora del portal En Pareja con la página enpareja.com. En ambos sitios escribí sobre temas relacionados al estilo de vida de la mujer, la pareja y la familia. Desde el 2017 soy reportera de la Unidad de Investigación para EL DEBATE, con enfoque en temas de transparencia y el combate a la corrupción, redes sociales e imagen pública; el sector agrícola y pesquero, salud, economía, legislación, indígenas, pobreza y vivienda. Previo a mi incursión en la prensa escrita, formé parte de Radio Sinaloa como locutora del programa juvenil “Poder Joven Radio”. He asistido a talleres nacionales sobre seguridad para periodistas, nuevo sistema de justicia penal, sistema electoral mexicano, manejo y análisis de movilidad urbana y urbanismo, diseño editorial y redes sociales. Soy además licenciada en Diseño Gráfico y Multimedia por la Universidad del Desarrollo Profesional y cuento con especialidad académica en Diseño Editorial.