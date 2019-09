SRE apoya un falso diálogo montado por Maduro, acusan

Cd. de México, México.-El diputado opositor Franco Casella advirtió que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) apoya un diálogo "falso" montado por el Gobierno de Nicolás Maduro.



El legislador, que escapó de la Embajada de México en Venezuela el pasado 16 de septiembre luego de encontrarse cuatro meses refugiado ahí, explicó en entrevista con REFORMA que la SRE acordó con Maduro darle asilo político en México con lo que se iniciaría una mesa de diálogo con un grupo de diputados que no son encabezados por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y líder de la Oposición en ese país.





"Me comunicaron de manera verbal que mi asilo político en México había sido aprobado, pero durante dos meses no me entregaron ningún documento que lo acreditara", afirmó Casella.



"El 16 por la tarde me dijeron que me iban a dar el asilo y un salvoconducto para salir de Venezuela en un acto en la Cancillería venezolana, encabezado por Delcy Rodríguez, y así se iba a iniciar un negociación entre Maduro y una supuesta oposición, que no representa a nadie en Venezuela, no están los líderes de la Oposición, como Guaidó, por ejemplo", añadió.

Diputado Franco Casella confirma públicamente su fuga de la embajada de Mexico en Venezuela. #20sep pic.twitter.com/4Dj2V5sy4K — Sergio Novelli (@SergioNovelli) September 20, 2019



Señaló que la Cancillería dejó de ser imparcial y proactiva, características de la postura neutral ante el conflicto político en Venezuela que anunció que tendría el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.



"Con estas decisiones, que estén apoyando este diálogo, se pierde el equilibro y cae en una inactividad, una inactividad que le favorece a Maduro", aseveró.



El ex presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Asamblea Nacional de Venezuela relató que después de hacer un brindis en la celebración del Grito de Independencia en la sede diplomática mexicana en Caracas, dejó una carta de despedida para agradecer al personal de la Embajada y se escapó a las 5:40 horas por el cuarto de la basura para manejar hasta la frontera con Colombia, donde lo recibieron autoridades de ese país, que apoyan a Guaidó y a la Oposición.



"Nadie pone en riesgo su vida y la de su familia sólo por una presunción. Yo tomé esa decisión porque era mejor eso a que me sometieran al escarnio público por aceptar el asilo a cambio de mesa de negociación que no representa a nadie", afirmó, ahora desde Madrid, España.



"Sin duda sacrifique el gran honor de que me dieran el asilo en México, que desde hace 25 años no otorgaban asilo político a nadie, por no caer en el juego de ser presentado ante los hermanos Rodríguez", agregó.



Sin dar nombres, el diputado refirió que la relación con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, y Jorge Rodríguez, actual Ministro para la Comunicación e Información, y las decisiones de acordar el intercambio con ellos fueron tomadas por un funcionario de la Cancillería, desde México.



Actualmente, el responsable de la relación de la SRE ante el conflicto en Venezuela es Efraín Guadarrama, director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos.



"México pasó de ser protagonista del Grupo de Lima a ser expulsado. Es entendible que quieran participar en la solución del conflicto en Venezuela, conservando el equilibro, siendo neutrales y estuvieron a punto de lograrlo, pero tomaron la decisión de apoyar este diálogo que es sin los líderes de la Oposición", consideró Casella.



"Es un montaje de diálogo que favorece sólo al régimen".



Luego de agradecer al personal de la Embajada y al pueblo de México, el legislador llamó al Gobierno mexicano a conservar la postura de no intervención que prometió.



"Lo digo de forma respetuosa: México debe de velar por los derechos humanos, México debe entender quiénes son las partes en conflicto", manifestó.