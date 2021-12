¿Sabe algo? Afirma Epigmenio Ibarra que Felipe Calderón irá a prisión tarde o temprano

CDMX.- Este viernes el periodista Epigmenio Ibarra afirmó que Felipe Calderón Hinojosa será encarcelado y luego extraditado a Estados Unidos, donde su excoladorador Genaro García Luna afronta un juicio por presuntos nexos con el narcotráfico.

Fue en su cuenta de Twitter "@epigmenioibarra", donde el también productor de películas como "Las Aparicio" y "Fuera del Cielo" respondió a una publicación del expresidente de México entre 2006 y 2012. En ella, criticó que no ha logrado obtener su certificado de vacunación contra la Covid-19.

El esposo de Margarita Zavala, a su vez, replicó el siguiente tweet del periodista Pascal Beltrán del Río "¿Quién ha intentado descargar su certificado de vacunación anti covid y no lo ha conseguido?".

Felipe Calderón explicó que ha seguido los requerimientos impuestos por la plataforma en busca de obtener su certificado, pues lo necesita para viajar, pero no ha tenido resultados favorables.

"Yo también, @beltrandelrio, he tratado sin éxito de obtener mi certificado de vacunación. Ya envíe los documentos que piden, una y otra vez. Me es indispensable para viajar y cumplir compromisos de trabajo. Simplemente no funciona ese sistema".

Por este mensaje Epigmenio Ibarra aseguró que Felipe Calderón tarde o temprano sería arrestado, y que los oficiales encargados de su traslado no le pedirían documento alguno para entrar a USA.

"En el vuelo en el que Ud. habrá de viajar no le exigirán, los alguaciles que lo llevarán esposado, el certificado de vacunación Sr. Felipe Calderón. Más temprano que tarde terminará acompañando a su amigo, colaborador y cómplice Genaro García Luna en una prision de EU".