"Sabe que es una infamia lo que han hecho conmigo": Rosario Robles envía carta a AMLO

México.- La exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, envió una carta al presidente AMLO, en la que acusa al fiscal Alejandro Gertz Manero de "ensañarse" con ella manteniéndola en prisión de manera injusta, por lo que exigió que se haga justicia en su caso y le ponga un alto al funcionario.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Rosario Robles compartió la carta que escribió al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cual le reprocha que el fiscal General de la República (FGR) los convenció a él y al ex consejero jurídico Julio Scherer de presionarla con la cárcel para "llegar a peces más gordos", de manera que se convirtió en una "rehén", acusada por su presunta implicación en el caso de La Estafa Maestra, que hasta ahora no ha podido ser confirmada.

"Me llegaron informes de que en 2019, previo a mi detención, en una conversación sostenida entre usted, el fiscal General y el ex consejero jurídico se discutió mi situación. El fiscal los convenció de que la única manera de llegar a peces más gordos era presionándome con la cárcel. Ahí se decidió mi suerte. Se armó toda una maquinaria, incluido el juez/sobrino de apellido Padierna, para atraparme en estos muros. Me convertí en rehén", se lee en la carta de Rosario Robles a AMLO.

La excolaboradora de Enrique Peña Nieto cuestionó los dichos de Gertz Manero, quien advirtió que permanecería en la cárcel "hasta que decidiera cooperar" como Emilio Lozoya, pues el exdirector de Pemex terminó defraudando a las autoridades y el caso Odebrecht se cayó para la FGR ante la falta de pruebas.

Robles Berlanga aseveró que el fiscal se equivocó al esperar que ella inculpara falsamente a otros funcionarios estando en prisión, por lo cual decidió presentar una demanda en su contra, a pesar de saber que nadie contradice a Gertz Manero porque "le tienen miedo".

"Él esperaba que en la tortura que significa la cárcel, de manera cobarde les ratificaría una historia sin sustento. Que para salvarme a mí inculparía con falsedades a otros. Se equivocó. Y haciendo uso de mi derecho decidí demandarlo por esta situación, a pesar de que eso significaba enfrentarme a un personaje que utiliza su cargo para venganzas, y a quien nadie lo contradice porque le tienen miedo", abundó la exfuncionaria.

La extitular de Sedesol y Sedatu insistió en que fue encarcelada de manera injusta, sin darle oportunidad de responder a las acusaciones y a pesar de que el delito que le imputan no amerita la cárcel, por lo que lamentó que "un grupo de tres hombres" decidió sobre su presente y su futuro, en referencia a AMLO, Julio Scherer y Gertz Manero.

"No importó que me presentara a la audiencia voluntariamente. Que estuviera convencida (como usted lo ha dicho muchas veces) de que 'el que nada debe nada teme', mi suerte estaba echada. Un pequeño grupo de 3 hombres tomó la decisión de mi presente y de mi futuro. No importó que el delito por el que se me acusa no merezca la cárcel", expuso en su defensa.

Después de dos años y medio tras las rejas, Robles cuestionó que la FGR únicamente cuenta con un "falso testimonio" de un "testigo protegido" que ni siquiera ha presentado pruebas contra ella ni ha sido llamado a comparecer.

Por último, Rosario Robles se dirigió al presidente López Obrador en un tono más directo, manifestando su preocupación por permitir que el titular de la Fiscalía "se ensañe" con ella y abuse de su poder, por lo que exigió a AMLO que le ponga un alto y se haga justicia.

"Señor Presidente: usted me conoce mejor que mucha gente, sabe que es una infamia lo que han hecho conmigo. Me preocupa que conociendo el talante del Fiscal, por el hecho de que se le han caído casos como el de los supuestos implicados por Emilio Lozoya, se ensañe aún más conmigo, abusando una vez más de su poder para mantenerme encarcelada injustamente. Sólo usted puede ponerle un alto. No pido. Exijo justicia", dijo Robles a AMLO.

La exfuncionaria envía su carta al presidente luego de que la Suprema Corte ordenó la liberación de Alejandra Cuevas, excuñada de Gertz Manero, confirmando que el fiscal intervino en el caso de la muerte de su hermano, manteniendo presa a Cuevas durante más de 500 días de manera injusta.