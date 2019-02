Sabes qué hacer si no te censaron para el programa de Bienestar

México.-Un llamado a las y los beneficiarios del Programa de Prospera, ahora conocido como "Bienestar", se realizó hace unos días para informarles que la ayuda se entregará de manera directa a través de las Tarjetas del Bienestar, que llegarán directamente a sus domicilios que registraron en el censo.

La Secretaría de Bienestar ha informado que los beneficiarios en cuestión de días recibirán sus nuevas tarjetas, que les permitirá acudir con comodidad al banco para cobrar el apoyo del programa social que está inscrito.

El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que el apoyo llegará sin "moche". | Cortesía

Con sus tarjetas en mano, los beneficiarios no deberán asistir más a las reuniones que convocaban los vocales en los Centros de Salud, Comisarías y otras instalaciones en donde se realizaban los trámites para acceder a un programada de Bienestar.

La dependencia precisó que los beneficiarios tampoco deben de pagar alguna comisión por obtener los apoyos; además de que algunas personas denunciaron que fueron engañadas con que no les llegaba el recurso económico y el mismo lo cobraban otras personas.

Es importante mencionar que no se acudirán más a citas a los centros de Salud, comisarías municipales, de control sano, talleres informativos y demás reuniones que eran requisitos en los anteriores programas sociales.

La finalidad del gobierno de México es eliminar todo tipo de intermediarios para que el apoyo llegue a los destinatarios mediante depósitos bancarios.

Los adultos mayores acudieron a registrarse en el censo de la Secretaría de Bienestar. | DEBATE

Tarjeta bancaria

La "Tarjeta de Bienestar" tendrá una validez hasta el 2025 y en lugar de contar con el nombre del beneficiario tendrá la leyenda “Tarjeta para el Bienestar” junto con el sello del Gobierno de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció desde septiembre de 2018 que el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) cambiaría de nombre al Banco del Bienestar del Pueblo.

Bansefi, que será el Banco del Bienestar que entregó las primeras tarjetas oficiales de los apoyos a los beneficiarios de distintos programas sociales del Gobierno federal.

Rabindranath Salazar, titular de la institución financiera informó que las personas que ya eran beneficiarias continuarán recibiendo los apoyos en las tarjetas bancarias que ya tenían.

Explicó que la elaboración de los nuevos plásticos están a cargo de la firma Mastercard “son tarjetas para nivel 2, con seguridad en el chip para evitar clonación, de alta seguridad; Mastercard nos está apoyando como emisor de las tarjetas, como switch del banco”.

La Secretaría de Bienestar invita a que se registren los adultos mayores en el censo de los programas sociales. | Pixabay

Las tarjetas al reverso dirán “Programas Integrales de Bienestar” y la cláusula:

“Esta tarjeta de débito es intransferible y su uso se rige por las estipulaciones del contrato de depósito bancario del dinero al efecto celebrado con el titular. Esta tarjeta es para uso dentro del territorio nacional como en el extranjero y es emitida por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, Bansefi”.

El Banco del Bienestar del Pueblo contará con más sucursales, especialmente en comunidades más apartadas para evitar que “en el pasaje se quede todo el apoyo“.

Los adultos mayores cobrarán sus apoyos con las Tarjetas de Bienestar. | DEBATE

Desde principios de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó en contra de la entrega de ayudas a beneficiarios con intermediarios, reiteró que “toda la ayuda va a ser personalizada, no vamos a entregar recursos a organizaciones sociales ni de la sociedad civil, todo el apoyo va a ser directo al beneficiario, con tarjeta. Porque tenemos pruebas de que se daba ayuda, no mucha, pero sí se disponía que se apoyara y el dinero o no llegaba o llegaba con moche”.

En este banco se depositarán los recursos de apoyo a jóvenes estudiantes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes, con el objetivo de evitar intermediarios.

“El apoyo no llega o llega con moche, con piquete de ojo, eso se termina; todos los apoyos [se entregarán] de manera directa, ya sea con monedero electrónico, con tarjetas“, sentenció López Obrador.

Si tienes alguna duda sobre el censo en tu ciudad puedes llamar a la línea de la Secretaría de Bienestar para la Atención a la ciudadanía:

01 800 007 3705

Aquí te dejamos las Delegaciones de la Secretaría de Bienestar en los estados y los horarios de atención para aclaración de dudas sobre el censo y qué hacer para inscribirte

Marcando desde la ciudad de México:

01 (55) 5328 5000

Aguascalientes

Av. Julio Díaz Torre 110, Ciudad Industrial, Aguascalientes, Ags. CP 20290

Teléfono: 01 (449) 971 0271

Horario de atención: 9:00 AM a 7:00 PM

Baja California

Av. Mariano Arista 1278, Col. Nueva Sección Segunda, Mexicali, Baja California. CP 21100.

Teléfono: 01 (686) 5561 132, 5560 809, 5571 766, 5561 063

Horario de atención: 8:00 AM a 4:00 PM

Baja California Sur

Calz. Gral. Agustín Olachea S/N, Esq. Blvd. Luis Donaldo Colosio, Col. Las Garzas La Paz, BCS. CP 23079

Teléfono: 01 (612) 1221 095

Horario de atención: 9:00 AM a 7:00 PM

Campeche

Av. 16 de Septiembre S/N, Palacio Federal, 2do Piso Col. Centro, Campeche, Camp. C.P. 24000

Teléfono: 01 (981) 8162 678

Horario de atención: 9:00 AM a 7:00 PM

Chiapas

12 Poniente Norte 232, Col. Centro, Tuxtla, Gutiérrez, Chis. C.P. 29000

Teléfono: 01 (961) 6122 045 con 6 líneas

Horario de atención: 9:00 AM a 5:00 PM

Chihuahua

Av. Carlos Pacheco 1205, Col. Obrera, Chihuahua,Chih. C.P. 31350

Teléfono: 01 (614) 410 9094

Horario de atención: 8:30 AM a 4:30 PM

Coahuila

Blvd. Los Fundadores KM 6.5, Carretera Central, Col. Magisterio, Saltillo, Coah. C.P.25299

Teléfono: 01 (844) 430 1555

Horario de atención: 9:00 AM a 7:00 PM

Colima

Av. San Fernando 458, Col. Centro, Colima, Col. C.P. 28000

Teléfono: 01 (312) 314 8950

Horario de atención: 8:00 AM a 4:00 PM

Distrito Federal

Calle Lucerna Núm. 24 Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600

Teléfono: 01 (55) 5705 1178, 5705 1407, 5705 2680, 5705 1395

Horario de atención: 9:00 AM a 7:00 PM

Durango

Río Papaloapan 211, Fracc. Valle Alegre, Durango, Dgo. C.P. 34139

Teléfono: 01 (618) 130 1090

Horario de atención: 9:00 AM a 7:00 PM

Estado de México

Francisco P. Castañeda 107, Col. Universidad, Toluca, Edomex. C.P. 50130

Teléfono: 01 (722) 212 2296

Horario de atención: 9:00 AM a 7:00 PM

Guanajuato

Carretera Guanajuato – Juventino Rosas Km. 5, Blvd. Euquerio Guerrero, Col. Marfil, Guanajuato, Gto. C.P. 36250

Teléfono: 01 (473) 733 0152

Horario de atención: 8:00 AM a 4:00 PM

Guerrero

Calle 3, Lotes 20 y 22, Col. Burócratas, Chilpancingo, Gro. C.P. 39090

Teléfono: 01 (747) 471 0574

Horario de atención: 9:00 AM a 7:00 PM

Hidalgo

José María Iglesias 202, Col. Centro, Pachuca de Soto, Hgo. C.P. 42000

Teléfono: 01 (771) 71 8 4591

Horario de atención: 9:00 AM a 6:00 PM

Jalisco

Lerdo de Tejada 2466, Col. Obrera Centro, Guadalajara, Jal. C.P. 44140

Teléfono: 01 (33) 3616 6670

Horario de atención: 9:00 AM a 6:00 PM

Michoacán

Santos Degollado 262, Col. Nueva Chapultepec Sur, Morelia, Mich. C.P. 58260

Teléfono: 01 (443) 314 9149

Horario de atención: 9:00 AM a 2:30 PM

Morelos

Carretera Federal Cuernavaca-Tepoztlán Km. 1+200, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Mor. C.P. 62210

Teléfono: 01 (777) 313 2777

Horario de atención: 9:00 AM a 3:00 PM

Nayarit

Rey Nayar 43, Col. Burócrata Federal, Tepic, Nay. C.P. 63156

Teléfono: 01 (311) 210 3295

Horario de atención: 9:00 AM a 7:00 PM

Nuevo León

Zaragoza 1000 Sur, Condominio Acero, Mezanine 1, Col. Centro, Monterrey, N.L. C.P. 64000

Teléfono: 01 (81) 8130 8300

Horario de atención: 9:00 AM a 6:00 PM

Oaxaca

Carretera Cristóbal Colón Km. 6.5, Tramo Oaxaca-Tehuantepec, San Agustín Yatareni, Oaxaca, Oax. C.P. 68290

Telefono de Contacto: 01 (951) 513 8934

Horario de atención: 9:00 AM a 3:00 PM

Puebla

Calle 2 Sur 3906, Colonia Huexotitla, Puebla, pue. C.P. 72534

Teléfono: 01 (222)2113 894

Horario de atención: 9:00 AM. a 7:00 PM

Querétaro

Av. Estadio 106, Col. Centro Sur, Queretaro, Qro. C.P. 76090

Teléfono: 01 (442) 2290 602

Horario de atención: de 9:00 AM. a 6:00 PM

Quintana Roo

Av. Nápoles 219, Col. Nueva Italia, Chetumal Q. Roo. C.P. 77035

Teléfono: 01 (983) 832 2110

Horario de atención: de 9:00 AM a 3:00 PM y 4:00 PM. A 6:00 PM

San Luis Potosí

Calz. Fray Diego de la Magdalena S/N, Col. El Saucito, San Luis Potosí, SLP, C.P. 78110

Teléfono: 01 (444) 823 0380

Horario de atención: de 9:00 AM a 7:00 PM

Sinaloa

Federalismo 431 Sur, Col. Recursos Hidráulicos, Culiacán, Sinaloa. C.P. 80105.

Teléfono: 01 (667) 714 1120 y para los adultos mayores que estaban registrados en el programa con anterioridad: 7175593, 7175594 y 7175597.

Horario de atención: 9:00 AM. A 6:00 PM

Sonora

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Primer Nivel, Paseo del Río y Comonfort, Col. Villa e Seris, Hermosillo, Son. C.P. 83280

Teléfono: 01 (662) 212 2821

Horario de atención: 9:00 AM. a 4:00 PM

Tabasco

Privada del Caminero 17, Col. 1° de Mayo, Villahermosa, Tab, C.P. 86190

Teléfono: 01 (993) 315 3573

Horario de atención: 9:00 AM. A 7:00 PM

Tamaulipas

Carretera México-Nuevo Laredo, KM 228+500, Col. Las Brisas, Cd. Victoria, Tamaulipas C.P. 87180

Teléfono: 01 (834) 3124 747

Horario de atención: 9:00 AM. A 7: 00 PM. y 5:00 PM. a 7:00 PM

Tlaxcala

Guridi y Alcocer S/N, Col. Centro. Tlaxcala, tlax. C.P. 90000

Teléfono: 01 ( 246) 462 2500 y 462 3636

Horario de atención: 9:00 AM. a 7:00 PM

Veracruz

Carretera Federal Xalapa -Veracruz KM 0+700, Col. Indeco Animas, Xalapa, Ver. C.P. 91190

Teléfono: 01 (228) 812 5246 y (228) 812 5247

Horario de atención: 9:00 AM. a 3:00 PM. y 5:00 PM. A y 9:00 PM

Yucatán

Calle 33 No. 161, Int. Plaza Buenavista, Merida, Yuc. C.P. 97127

Teléfono: 01 (999) 926 6016 ext. 42914

Horario de atención: 9:00 AM. a 7:00 PM

Zacatecas

Calz. Héroes de Chapultepec 13-A, Col. Úrsulo A. García, Zacatecas, Zac. C.P. 98050

Teléfono: 01 (492) 9222 251

Horario de atención: 9:00 AM. 7:00 PM