Saca PAN de los escombros de la basura a Vicente Fox: Polevnsky 

Cd. de México, México.-Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena, aseguró que el PAN decidió recoger escombros y sacar de la basura a personajes que ya había "tirado" como el ex Presidente Vicente Fox.



La lideresa respondió así a las expresiones del ex Mandatario quien cerró su discurso en la Asamblea Nacional del PAN con un llamado a "darle en la madre a la Cuarta Transformación".





Según Polevnsky, las manifestaciones del político guanajuatense demuestran que se trata de un personaje vulgar, rupestre, primitivo, bajo y corriente.

Vivimos tiempos de cambio, vientos de libertad soplan para impulsar la #4taTransformación, la alegría y felicidad del pueblo es latente y el apoyo al presidente @LopezObrador_ se mantiene firme. #AMLO #Yeidckol #México pic.twitter.com/5ARNytyM6r — Yeidckol Polevnsky (@yeidckol) September 22, 2019





"Es gente tan primitiva, tan rupestre, tan básica pues con razón era el dicharachero que era, no le da para más. Es vergonzoso, uno no quisiera meterse con los ex Presidentes, por la investidura, pero este señor da pena ajena. De mucha pena, es realmente elemental, bajo, vulgar, corriente. La gente primitiva sólo sabe poner etiquetas o inferir insultos", dijo.

Gracias, amigo @VicenteFoxQue, por acompañarnos en el festejo del 80 Aniversario de @AccionNacional, tú eres sin duda parte fundamental de nuestra historia. #80AñosPAN pic.twitter.com/SxIeGQzeGa — Marko Cortés (@MarkoCortes) September 21, 2019



En entrevista, la política mexiquense consideró que Acción Nacional recurre a ese tipo de personajes porque está desesperado ante la aceptación del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.



"En el PAN van en caída libre. Están muy desesperados, rescatan a un ex Presidente que votó por el candidato del PRI, están tratando de sacar lo que sea, de recoger el escombro, de sacar de la basura lo que ellos mismos habían tirado", aseveró.



Ayer, Fox reapareció en la Asamblea Nacional del PAN y pronunció un mensaje en el que llamó a los panistas a sacar a López Obrador del poder desde la elección federal intermedia del 2021, en la que se renovará la Cámara de Diputados.