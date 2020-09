Sacan de la cárcel por COVID-19 a presos ligados Cesar Duarte

Chihuahua.- Autoridades judiciales de Chihuahua autorizaron excarcelar a dos ex funcionarios acusados de peculado en el mandato de César Duarte. Se trata de Marcelo González Tachiquín, ex Secretario de Educación y Alejandro Villarreal Aldaz, ex líder de la Sección Octava del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Ambos fueron diagnosticados con Covid-19, por lo que su defensa promovió que llevaran el proceso fuera del Cereso Estatal número 1, en el Municipio de Aquiles Serdán, contiguo a la Ciudad de Chihuahua. González Tachiquín deberá portar un brazalete electrónico para ser localizado.

Héctor Villasana, abogado de ambos, informó que Villarreal Aldaz ya se encuentra en su casa, mientras que González Tachiquín sigue aún en el Hospital General "Dr. Salvador Zubirán", en espera de ser trasladado.

En una audiencia, la Jueza de Control María del Rosario Berjes ordenó enviar al ex Secretario de Educación, Cultura y Deporte, a su domicilio particular bajo la figura de arraigo y con el dispositivo para ser ubicado. La juzgadora resolvió que el detenido debe permanecer en su domicilio bajo aislamiento, mientras se recupera de la enfermedad Covid-19.

El pasado 26 de agosto, murió por Covid-19 José Lázaro Joaquín López Ramírez, ex director del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas del Estado de Chihuahua (Fideapech), quien se encontraba preso por presunto peculado también durante la gestión de César Duarte.

Ante la excarcelación de los duartistas, el Fiscal General de Chihuahua, César Augusto Peniche, dijo que es preocupante que por cuestiones del Covid-19 se excarcele a reos vinculados con los expedientes de Operación Justicia para Chihuahua.

Recordó que algunos de los procesados por presuntos casos de corrupción cuentan hasta con 10 causas penales. Estas acciones, acusó el titular de la FGE, pueden alentar a la pretensión de que se sustraigan de la acción de la justicia.

Consideró que quienes enfrentan procesos por el delito de peculado y desvíos de recursos mediante la simulación de contratos por empresas fantasmas, deben regresar al Centro de Readaptación Social de Chihuahua una vez que el diagnóstico de salud determine que no corren peligro por el coronavirus.

