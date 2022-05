"Sacó tirando aceite": AMLO pide a Loret de Mola aclarar si sus seguidores de Twitter son bots

México.- El presidente AMLO pidió a Carlos Loret de Mola aclarar si sus seguidores en Twitter son bots, luego de que el periodista presumió estar entre los 10 periodistas del mundo con mayor número de seguidores en la red social.

En La Mañanera del 20 de mayo de 2022, Andrés Manuel López Obrador arremetió contra Loret de Mola al desviar el tema del escándalo de Carmelina Esquer, hija de su secretario particular, por la compra de un departamento "modesto" valuado en más de 400 mil dólares. El mandatario acusó que su gobierno recibe ataques a diario por parte de medios de comunicación reconocidos.

Sin embargo, celebró la existencia de las redes sociales, ya que son una valiosa fuente de información para las personas, aunque admitió que existen muchos bots en ellas, por lo que mencionó al periodista de Latinus, con quien a menudo intercambia críticas y cuestionamientos.

AMLO mencionó que Loret de Mola "sacó tirando aceite" por aparecer en un ranking de los 10 periodistas del mundo con más seguidores en Twitter, resaltando que un estudio reveló que la mitad de esos seguidores son bots, por lo que pidió una explicación al periodista opositor.

"Sí hay bots en las redes sociales, en Twitter hay muchas cuentas falsas, bueno, al mismo Loret sacó tirando aceite de que era el de los 10 periodistas del mundo más vistos en redes sociales. No sé si sea cierto, no me consta, pero se hizo un estudio y resultó que la mitad de los seguidores eran bots, eso lo tiene que aclarar", dijo AMLO contra Loret de Mola.

Acto seguido, AMLO presumió que aparece en el segundo lugar en un ranking de Morning Consult sobre los presidentes más populares del mundo, con un 65% de aprobación, sólo por detrás del mandatario de la India, Narendra Modi.

Previamente, al hablar sobre el escándalo de la hija de su secretario particular, quien es directora de la filial de Pemex PPI, el presidente de México comparó el "ataque" con el que Loret de Mola hizo contra su hijo José Ramón López Beltrán, en referencia al reportaje sobre la "casona" en Houston que rentaban su primogénito y su esposa.

De nueva cuenta, López Obrador acusó al periodista mexicano de tener una larga lista de propiedades valuadas en decenas de millones de pesos, un tema sobre el que ha insistido exigiendo a Loret aclarar el origen de sus ingresos millonarios, que también exhibió en La Mañanera.

"Y resulta que Loret tiene 12 departamentos, tiene una residencia de 4 hectáreas en Valle de Bravo, tiene un departamento que está en Polanco, en el edificio más lujoso de la Ciudad de México. Estamos hablando de 40 de 50 millones de pesos", subrayó AMLO.