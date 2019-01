"Safo, no caeré en provocación", dice AMLO

México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este miércoles que no caerá en provocaciones del Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quién denunció ayer que el Gobierno Federal ha incumplido acuerdos para el abasto de gasolina a Guadalajara.

En su conferencia de prensa matutina, el Mandatario de la Nación aseguró que Alfaro no es serio y que sus pronunciamientos han sido publicitarios.

"No voy a caer en provocación, con todo respeto al ciudadano Gobernador, no me meto en eso, safo, dicen los jóvenes", señaló, "no es serio, es publicitario, safo".

Luego de que Alfaro señaló que la logística de distribución del Gobierno federal ha provocado un déficit promedio de 28 mil barriles diarios de gasolina, López Obrador dijo que el Mandatario Jalisciense está en su derecho de reclamar, pero él, subrayó, está en su derecho de no caer en provocaciones.

"Ha ido mejorando el abasto a Jalisco, pero el ciudadano Gobernador está dando entrevistas diciendo lo contrario, está en todo su derecho", manifestó.

Pero yo también tengo el derecho a no caer en ninguna provocación.

Andrés Manuel López Obrador durante conferencia

Reiteró que el abasto de gasolina a Guadalajara ha mejorado a pesar de las cuatro tomas clandestinas detectadas en el ducto que va de Salamanca hacia la Perla Tapatía.

Tras los comentarios de López Obrador, Alfaro reviró a través de redes sociales.

"El problema de #DesabastoDeGasolina en Jalisco no es un asunto publicitario, es un asunto que requiere toda la seriedad por parte del Gobierno Federal y que no digan safo a su responsabilidad", escribió.

"No estoy polemizando, soy muy serio. Me canso ganso".