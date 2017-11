Sale Meade rumbo a su cita en Los Pinos

México.- El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, salió de Palacio Nacional rumbo a la residencia oficial Los Pinos.

¿Meade el candidato del PRI para 2018?

En la columna Cuartel Político que publica EL DEBATE fue publicado en Los Pinos el domingo fue un día largo, se cocinó a fuego lento la candidatura del PRI a la presidencia de la República. Basta sólo imaginarse al Presidente Enrique Peña Nieto sentado en su ‘War Room’ tomando la decisión más importante y difícil de su gobierno. No tiene margen de error, no puede equivocarse.

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, el día de hoy el PRI estaría anunciando quién será el abanderado para buscar mantenerse en la presidencia de Mexico.

Nuestras fuentes que brotan desde Los Pinos y suenan hasta insurgentes norte en el CEN del PRI, nos aseguran que todos los pronósticos son para que José Antonio Meade sea el candidato a la presidencia. Entonces este lunes anunciarían que Meade es el candidato del PRI. Sin embargo, en política como en el beisbol no se define nada hasta que caiga el último out, por eso le damos dos posibles escenarios:

El primer escenario, José Antonio Meade es candidato a la presidencia por el PRI, Aurelio Nuño coordinador de campaña, Alejandro Diaz de León gobernador del Banco de México y José Antonio González Anaya sería el sucesor en la Secretaría de Hacienda.

José Antonio Meade.

El segundo escenario, Aurelio Nuño candidato del tricolor a la presidencia y José Antonio Meade gobernador del Banco de México, le alcanzarían los tiempos. Se mantiene José Antonio González Anaya como sucesor de Meade en la Secretaría de Hacienda.

Estos serían el Plan A y B del Presidente Peña Nieto, ya no pudo llegar a diciembre con el candidato tapado, había muchas fricciones dentro de su gabinete y del PRI, se corría el riesgo de una fractura interna.

Aurelio Nuño.

Hasta la semana pasada el candidato siempre fue José Antonio Meade, vivieron las presiones internas y se consideró a Aurelio Nuño como un plan “B” para sofocar las críticas de algunos grupos de priistas de la vieja guardia que ven en Meade el fin de sus carreras.

¿Por qué Miguel Ángel Osorio Chong no es elegido si es el más alto en las encuestas internas? Porque tiene tantos negativos que no podrían pelear ni el segundo lugar, sería reeditar la elección de Roberto Madrazo donde el PRI tuvo un catastrófico resultado. En la actualidad las candidaturas no se eligen con el líder de las encuestas, sino con el que tiene menos rechazo de la ciudadanía, esos son los que puede crecer y ganar. Eso pasó en Sinaloa con Quirino Ordaz Coppel, no encabezaba las encuestas pero no tenía negativos, el resultado un holgado triunfo y de paso ganaron el Congreso.

Para el Presidente y el PRI la estrategia en las elecciones federales será muy parecida a la que utilizaron en el Estado de México. Buscan dividir la elección, que la pelea sea cerradísima entre Morena y el PRI, bajar a tercero al PAN y que haya un candidato de izquierda que le quite votos a López Obrador. No hay mucha ciencia pero si habrá sorpresas.

