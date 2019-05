Salen nuevos casos de intento de soborno en Congreso de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Tras la confesión de Florentino Vizcarra Flores, diputado local por Morena, otros legisladores morenistas revelaron que durante la votación del Presupuesto de Egresos 2019 se dieron varios casos de extorsión, chantaje e intentos de soborno, entre ellos José Antonio Crespo López, quien no había hecho pública tal acción

Desde que el diputado Pedro Villegas Lobo aseguró que su compañero de bancada Fernando Mascareño Duarte intentó comprar su voto con 100 mil pesos, no se había presentando alguna otra denuncia de soborno, hasta el pasado martes, cuando Vizcarra Flores admitió haber aceptado 300 mil pesos, supuestamente ofrecidos por la panista Roxana Rubio.

Hay temor por soborno

En entrevista, Villegas Lobo respaldó la confesión de su compañero y afirmó que no es el único caso de intento de extorsión, y apuntó a Crespo López. Además, manifestó que, dadas las amenazas y el temor que se genera tras un soborno, el diputado Florentino Vizcarra no acudió a la sesión del 31 de diciembre y permaneció callado durante los últimos cinco meses por temor a que se tomaran represalias: “A veces el que tú tengas una situación así es muy compleja. Este tipo de gente que empieza a corromper con sobornos, lo hacen tan bien, que a veces no hay forma de comprobarlo”, dijo.

Por su parte, el morenista Juan Ramón Torres Navarro espera que Vizcarra Flores presente las pruebas, pues están obligados a conducirse con rectitud, transparencia y veracidad.

A la espera de pruebas

Al ser abordado sobre el tema, José Antonio Crespo, de Morena, afirmó que las declaraciones de Florentino Vizcarra se dieron sin el fundamento necesario y afectando la imagen de una compañera legisladora de forma indebida. Por lo pronto, prefirió no abundar en detalles hasta no contar con las pruebas necesarias en las instancias judiciales.

Sin embargo, advirtió que, de darse las denuncias para dar seguimiento a estos casos, los implicados serían expuestos, porque existen videos y fotos que lo comprueban: “No quiero manchar la imagen de nadie, pero de que se dieron los pases, se dieron, todos nos dimos cuenta de la actitud que mantuvieron los diputados de los otros partidos”, dijo.

Falsedad: “Sin pruebas me acusan, es una calumnia”

En respuesta a las acusaciones de los diputados por Morena, la legisladora panista Roxana Rubio aseguró que lo dicho en su contra es una calumnia y que, al declararlo, solo lograron desviar el tema que ella expuso en tribuna sobre el nepotismo y el tráfico de influencias en los Ayuntamientos de Culiacán, de Mazatlán y de Ahome.

Roxana Rubio, diputada local de Sinaloa. Foto: El Debate

Afirmó que denunciará ante las instancias correspondientes por violencia política: “Me ofendieron, no hay pruebas de lo que están haciendo. La verdad, no sé con qué fin se querían desviar del tema”, dijo.

Asimismo, el panista Jorge Villalobos aseguró que tales afirmaciones de los morenistas han sido constantes cada que no están conformes con los temas que los diputados de oposición suben a tribuna, e inician a atacar y ofender: “Siempre viene la mentira, que no abona a la ética y a un parlamento de alto nivel. Descalificar a las personas es una circunstancia reprobable”, expuso.