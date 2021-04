Salgado Macedonio advierte que no habrá elecciones en Guerrero si no le devuelven su candidatura

Iguala.- El senador con licencia Félix Salgado Macedonio advirtió que si las autoridades del Instituto Federal Electoral (INE) no le devuelven su candidatura a la gubernatura, no habrá elecciones en Guerrero el próximo 6 de junio.

La declaración la hizo frente a simpatizantes desde el Zócalo de Iguala, mientras Salgado Macedonio se preparaba para reanudar la caravana con destino a la Ciudad de México para hacer un plantón frente a las instalaciones del INE.

Si no estamos en la boleta, no hay elecciones. Levante la mano quien diga que no habrá elecciones si no estamos en la boleta", dijo el precandidato de Morena pidiendo el apoyo de los presentes.