Salgado Macedonio afirma que protestas en su contra son "provocaciones" en las que no piensa caer

Guerrero.- El candidato del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Félix Salgado Macedonio para la gubernatura de Guerrero afirmó que no caerá en provocaciones en sus próximos eventos de campaña, esto luego de que fuera recibido con protestas en los municipios de Tixtla y Chilapa.

Así lo mencionó durante un evento de campaña en Tlapa de Comonfort, lugar donde refirió que no hay nada que lo detenga, y sostuvo que uno de sus principios es el de defender la libertad de expresión.

"Siempre voy a defender la libertad de expresión, me guste o no me guste, lo que hablen de mí, yo voy a defender el derecho a decir las cosas, que les digan, de todas maneras, nosotros vamos a seguir con nuestra ideología, con nuestros ideales y con nuestros principios y no hay nada que nos detenga, no hay para atrás", mencionó.

El candidato morenista mencionó que durante los días que lleva de campaña no ha tenido mayores problemas a excepción de "cositas" que consideró "son actos de provocación en los que repito, no voy a caer".

En cuanto a ello mencionó que las personas tienen derecho a expresarse y pronunciarse por quien es de su preferencia frente a las elecciones del 6 de junio por lo que extendió un llamado a sus rivales y pidió una campaña positiva.

Aparecen mensajes contra Salgado

En los últimos días, han aparecido en diversos puntos de Guerrero mensajes en paredes y pancartas hacía el candidato de Morena, Félix Salgado Macedonio quien enfrenta acusaciones por abuso sexual.

Los grafitis y mantas aparecieron poco antes de que el político realizará un evento en el municipio de Tixtla, lugar donde se reportaron al menos 20 pintas acusándolo de violador.

Algunos de los mensajes de protesta que se pudieron leer fue el de “ningún agresor en el poder. Hasta que nuestras vidas valgan más que sus paredes", entre otros mensajes que suponen fueron realizados por grupos feministas que están en contra de la candidatura.