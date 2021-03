Salgado Macedonio deja de ser candidato a la gubernatura de Guerrero: IEPCGro le quita el registro

Guerrero.- El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPCGro), de forma unánime, le quitó el registro a Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de dicha entidad como abanderado del partido Morena.

Cabe destacar que con esta última resolución, desde hoy, lunes 29 de marzo, Félix Salgado Macedonio deja de ser formalmente el candidato de Morena a la gubernatura del estado de Guerrero.

El retiro de la postulación del exalcalde de Acapulco corresponde a la sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado jueves 25 de marzo, el cual decidió despojar de la candidatura a Salgado Macedonio debido a que este no había presentado su informe de gastos de precampaña.

En el transcurso de la sesión extraordinaria del Consejo General guerrerense, el representante del Movimiento de Regeneración Democrática ante el órgano local, Carlos Alberto Villapando Milián, mencionó que la resolución impuesta por la institución nacional fue incongruente, ya que la asociación partidista argumenta que sí se presentaron tales informes, aunque a destiempo.

No obstante, cabe recordar que en días pasados tanto el propio Félix Salgado Macedonio como la dirigencia nacional de Morena indicaron que no se presentó el informe de gastos de precampaña debido a que el senador con licencia no los llevó a cabo.

Sea como fuere, Villalpando Milián señaló que no se debe juzgar si el documento requerido por la ley se dio a tiempo o fuera de este, sino que este se haya efectivamente presentado, como fue el caso.

Durante el proceso, el representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Daniel Meza Loeza, solicitó a Morena que se abstenga de movilizar a sus simpatizantes y militantes como forma de protesta por el retiro de la postulación del legislador con licencia tal y como este mismo incitó en mítines las semana pasada, ya que eso sería atentar contra la gobernabilidad de la entidad.

Por su parte, Silvio Rodríguez García, representante del PAN ante el órgano estatal, expuso que separadamente de las acusaciones que se han hecho en contra de Salgado Macedonio ante la Fiscalía General del Estado (FGE), "Guerrero no merece un violador de leyes como gobernador", haciendo clara referencia al exalcalde de Acapulco.