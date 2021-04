"Salgado Macedonio y Raúl Morón aparecerán en las boletas el 6 de junio": Mario Delgado

México.- El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, festejó la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de regresar al Instituto Nacional Electoral (INE) los casos de las cancelaciones de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón. Asimismo, garantizó que el nombre de ambos candidatos aparecerán en las boletas del 6 de junio.

El TEPJF devolvió al órgano electoral tales resoluciones a fin de que, tomando en cuenta cada caso en particular, vuelva a reconsiderar la sanción interpuesta que consistió en retirarles el registro a los candidatos de Morena a la gubernatura de Guerrero y Michoacán, Salgado Macedonio y Morón, respectivamente, por no haber presentado en tiempo y forma sus informes de gastos de precampaña.

A través de su cuenta de Twitter, Mario Delgado destacó que los magistrados del TEPJF hayan "revocado el atraco que pretendía cometer algunos consejeros del INE" contra sus aspirantes a la gobernación estatal.

Mario Delgado celebra que el TEPJF le haya regresado los casos de la cancelación de las candidaturas de Salgado Macedonio y Raúl Morón/ Fuente: Twitter @mario_delgado

En este sentido, el funcionario morenista adelantó que, desde su trinchera, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador continuará exigiendo imparcialidad y respeto al derecho que tienen los mexicanos a elegir a sus gobernantes. Asimismo reconoció al Tribunal Electoral por haber "hecho justicia".

Además de ello, mediante una trasmisión en vivo a través de Facebook, Delgado Carrillo acusa que la resolución del organismo se basó en el hechoo de que el INE no tenía que retirarles las candidaturas ni a Salgado Macedonio ni a Morón debido a que ellos no llevaron a cabo actos de precampaña, por lo que la sanción por la que les fue cancelada la postulación no sería valida en ambos casos.

El exdiputado resaltó que con la decisión de regresarle al órgano electoral los casos de los candidatos a la gubernatura de Guerrero y Michoacán queda claro que la autoridad electoral no podrá quitarles los registros.

Afirmó que se tendrá a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón en las boletas del próximo domingo 6 de junio, garantizando con ello que sea la ciudadanía quien decida. Urgió, de nueva cuenta, a que el INE se "comporte como un árbitro imparcial y no como un árbitro vendido".

Cabe mencionar que la sentencia del TEPJF fue en el sentido de devolver al INE los casos del retiro de las postulaciones de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón para que en dos días este pueda dar una nueva resolución en cuando a si ratifican o no la cancelación de los registros.

Aunque los magistrados solicitaron que ambos casos fueran analizados de nueva cuenta bajo criterio de "objetividad y subjetividad" en cada uno de ellos tomando en cuenta la disponibilidad que tenían de dar cuenta de sus gastos de precampaña, en ningún momento "revocaron" lo determinado hace más de dos semanas a pesar de que los 3 funcionarios consideraron que se debió, en primer lugar, notificar a cada uno de los aspirantes sobre que tenían que presentar el informe de gastos de precampaña, y, en segundo lugar, no imponer el retiro de la candidatura.