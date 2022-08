“Salgo tan guapo”: Ricardo Salinas sobre portada de Proceso donde se le acusa de evasor fiscal

Ciudad de México.- El empresario millonario Ricardo Salinas Pliego respondió a la revista Proceso en la que se le acusa de evasión fiscal y ser ‘el consentido’ tras recibir 350 mil litros de agua potable para regar el campo de golf que está a su cargo en Huatulco, esto pese a la crisis que se vive en algunos estados del país.

En la portada de la revista se aprecia a Salinas Pliego, en un campo de golf, por lo que el empresario respondió a las acusaciones asegurando “salgo tan guapo”.

“Quiero agradecer a los diseñadores de Proceso, el o la que hizo la portada en la que salgo tan guapo, se puede venir a ganar buen dinero conmigo. Salí muy bien en esa portada, por favor compren la revista para que me vean. Atte: el consentido”, aseguró a través de su cuenta de Twitter.

Esto como mofa al titular “Empresario consentido quita el agua en Huatulco y torea al fisco” que le dio el medio de comunicación al reportaje realizado en el que se evidencia a Ricardo Salinas como un presunto evasor fiscal.

Te recomendamos leer:

Cabe mencionar que el empresario es constantemente polémica por sus tuits, en los que suele discutir con otros usuarios.

@RicardoBSalinas

“Posteriormente publicó a través de sus redes sociales que no, por si quieren seguirle la respuesta siempre será la misma: YO NO DEBO NI UN PESO DE IMPUESTOS, y si mis empresas deben algo, que paguen, pero que paguen lo JUSTO, apegados a la ley… no lo que se les antoje cobrar a los parásitos. Los ‘brothers’ de Proceso, MIENTEN”, aseguró.

Cabe señalar que las tensiones entre el gobierno y el empresario, continúan a pesar de que la Suprema Corte de Justicia, emitió una sentencia a pagar 2 mil 636 millones de pesos de impuestos.