Salinas Pliego comparte mensaje a favor de AMLO y el AIFA (VIDEO)

CDMX.- Tras un par de publicaciones hechas contra el gobierno de México, el tercer hombre más rico del país, Ricardo Salinas Pliego, compartió un mensaje a favor del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Fue en su cuenta verificada de Twitter "@RicardoBSalinas" donde el dueño de Grupo Salinas retwitteó un video del Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, en el cual asegura que a pesar de ser opositor a la Cuarta Transformación reconoce a AMLO como su presidente.

En el mismo clip, el panista afirmó que, al contrario de muchas otras personas, él no vio todos los defectos que se hablaron sobre el también llamado aeropuerto de Santa Lucía, al contrario, vio "un aeropuerto muy digno...después de 22 años".

"Podemos pensar muchas cosas, que el otro hubiera sido más barato, que el otro hubiera sido mejor, no lo sé, pero sí creo y se me hace muy mezquino(...)ayer cuando llegué al aeropuerto mis amigos y personas cercanas a mí me man daban mensajes y videos de que 'no es una central de autobuses, es una cosa espantosa, no nos va a servir'", dijo el gobernador en el video compartido por Salinas Pliego antes de decir que "debemos" querer lo mejor para AMLO.

La publicación del empresario nacido en Monterrey, Nuevo León, fue acompañada por el siguiente texto: "Qué poco común escuchar palabras así. Qué bien nos vendría como país oírlas más. Dejar de lado tanto pleito, grillas, peleas en twitter entre gente que ni se conoce…El gobernador de Querétaro,

@makugo hablando del #AIFA hoy".

En días pasados Salinas Pliego tomó posturas contrarias a la 4T. Primero, dijo que las empresas del Estado son "nefastas" porque no tienen competencia; después que la falta de libertad comercial por la "creciente regulación de todo" es uno de los problemas más graves del país, y principal adversario de la innovación.

