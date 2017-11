Salinas de Gortari reaparece en tiempos de destape

Carlos Salinas de Gortari, ex presidente de México.

México.- Mientras se descuentan los días para definir las candidaturas en el PRI, reaparece el presidente de la república Carlos Salinas de Gortari, uno de los militantes más influyentes, lo cual ha puesto nervioso al electorado.

El tema es comentado hoy por la columna Bajo Reserva que publica El Universal.

Periodicidad sin acuerdo en la quinta ronda del TLCAN. Foto EFE

Dice que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari se hará presente esta semana para entregar al público su segundo libro de 2017 resultó prolífico en aquello de soltar la pluma, ahora sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

"En esta ocasión, el equipo de Salinas de Gortari ha convocado a una reunión matutina en el Colegio de Ingenieros, acompañado del ex secretario de Comercio, Herminio Blanco".

La publicación refiere que apenas a la mitad de este año Salinas de Gortari presentó su libro Muros, Puentes y Litorales. Y ahora ya tiene otro, sobre el tema de moda: el TLC, en momentos de la renegociación del acuerdo comercial. Claro, nos dicen, no vaya usted a pensar mal, pues la reaparición del ex mandatario no tiene nada que ver con los tiempos políticos tricolores.

Carlos Salinas de Gortari.

Salinas de Gortari fue uno de los promotores definitivos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos hace poco más de 23.

Desde el inicio de las renegociaciones ha sido también uno de los defensores de la permanencia del acuerdo comercial.

En una entrevista dijo:

“La competitividad no puede ser alcanzada por medio de gestos paternalistas a los trabajadores, ataques autócratas a ciertas firmas, o deshonrando a socios vitales en el comercio internacional”.

Advirtió también que sólo Norteamérica como región puede ofrecer una plataforma competitiva efectiva para sus naciones constituyentes.

Dijo: