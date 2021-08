Salinas sigue mandando: asegura AMLO ante freno de consulta para revocación de mandatado

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, advirtió que el expresidente Carlos Salinas de Gortari, sigue mandando en el bloque opositor, luego de que se diera a conocer que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocó a un periodo extraordinario de sesiones para discutir la realización de la consulta ciudadana para la revocación de mandato.

Asimismo, AMLO reconoció que Miguel Ángel Osorio Chong, Josefina Vázquez Mora, también estaban detrás de la cancelación de la consulta ciudadana, indicando que su temor es que se demuestre que el presidente aún tiene el mayor apoyo en los ciudadanos.

“Ayer otra vez los opositores, la reacción conservadora, (Miguel Angel Osorio) Chong, Josefina Vázquez Mota, (Carlos) Salinas de Gortari que es el que todavía sigue mandando, se opusieron a que se aprobara un periodo extraordinario para llevar a cabo un ejercicio democrático de revocación de mandato, es el mundo al revés”, mencionó el mandatario.

El presidente Andrés Manuel recordó que el bloque opositor eran los principales interesados en retirarlo del cargo, sin embargo ahora han dado un paso atrás y están en contra de que se realice la consulta que lo podría separar de la presidencia de forma anticipada.

En este sentido, el mandatario mencionó que otros actores entre empresarios y políticos, también han insistido en su retiro del cargo, pero al parecer están cambiando de opinión al querer frenar la consulta ciudadana prevista para el mes de marzo del 2022.

“Estos mismos están planteando que yo me vaya, y quieren eso, sobre todo empujaron fuertísimo, todos juntos, Claudio X González, de Coparmex, todos los dirigentes de partidos, salió Diego (Fernández de Cevallos) y salió (Felipe) Calderón y (Vicente) Fox, los salinistas, todos los medios de información con honrosas excepciones”, agregó.

¿Por qué la contradiccón?

AMLO aseguró que la oposición teme que con la consulta ciudadana para la revocación de mandato se refirme el respaldo de los mexicanos a la Cuarta Transformación, lo que derive en un fortalecimiento del movimiento que él encabeza, razón suficiente para estar en contra de la realización del ejercicio democrático.

“Como no pudieron porque el pueblo es mucha pieza, ya no consideran conveniente llevar a cabo la consulta para preguntarle al pueblo si me quedo o me voy porque en su concepción, si se hace la consulta, la gente me iba a refrendar su confianza y me voy a fortalecer porque en efecto, en la democracia es el pueblo el que manda y decide y si el pueblo respalda le da fortaleza moral y política a un gobernante”, aseveró el jefe del Ejecutivo.