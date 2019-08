Salud y seguridad será la prioridad de AMLO en 2020

Ciudad de México.- Para el 2020, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ubicará los temas de salud y seguridad en sus prioridades.

De acuerdo con funcionarios, el Mandatario les informó que se mantienen las 50 prioridades con las que arrancó el Gobierno, pero en los primeros lugares está resolver la problemática del sector salud, así como frenar la violencia y delincuencia.

A cinco días de su Primer Informe de Gobierno, el tabasqueño se reunió con su Gabinete y servidores públicos encargados de programas y áreas clave.

En el encuentro, que duró alrededor de 40 minutos, el Presidente, quien fue el único orador, les dijo que el Presupuesto 2020 será mayor que este año, y sus prioridades tendrán un incremento de recursos.

Para ello, les indicó que en los próximos días se les entregará la propuesta del paquete fiscal para que cada área la revise y haga sus observaciones antes de enviarla a la Cámara de Diputados.

Cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Conferencia de prensa en vivo. https://t.co/3bChrS3MqN — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 27, 2019

De acuerdo con las fuentes consultadas, retomó el acuerdo que tuvo la Comisión Federal de Electricidad con empresarios para el transporte de gas, por lo que afirmó que esos 4 mil 500 millones de dólares que habrá de ahorro se destinarán no sólo en obras en energía, sino en los planes clave de su Administración.

El Mandatario les pidió cerrar bien el año, lo que implica que los programas y obras no tienen que quedar inconclusos, sino cumplirse como él lo prometió.

En el caso de seguridad, el Presidente consideró que pese a que la Guardia Nacional ha dado resultados, no es suficiente y se tendrán que implementar más acciones en los próximos meses.

Recordó que se están realizando reuniones en los estados y regiones entre Gobernadores y representantes del Gobierno federal para analizar todos los días la incidencia delictiva, por lo que, previó, eso ayudará.

En salud, confió en que en el segundo semestre del año estén resueltos problemas que se han presentado.

Por otra parte, en entrevista, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, dijo que el Ejecutivo federal les informó que su Gobierno va bien, pero la instrucción es no bajar los brazos.

"En términos generales vamos bien, naturalmente, pero nos pidió, nos recomendó, no bajar los brazos, sino al contrario, acelerar el paso, ya nos queda menos tiempo y hay que aprovecharlo, no perder el tiempo porque es un recurso natural no renovable que ya no podemos seguir perdiendo", indicó.

Andrés Manuel López Obrador. Agencia Reforma

Su homólogo de Salud, Jorge Alcocer, mencionó que les comentó el formato de su Primer Informe y los rubros de los que hablará.

Nos pidió si hubiera algún extra o alguna cosa nueva que se la hiciéramos (saber)", añadió.

Al mensaje por su Primer Informe, que se realizará en Palacio Nacional, asistirán 500 personas y, al igual que en su discurso por los 100 días, se desglosará en programas sociales, seguridad, corrupción, relaciones exteriores, economía y educación.