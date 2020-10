Salvador Cienfuegos y los 4 cargos por los que la DEA lo detuvo en Los Ángeles

México.- El día de ayer, se dio a conocer que la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), arrestó a Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), durante el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto.

Al momento de su detención no se especificó los cargos que se le imputaban al militar de alto rango, sin embargo fue de conocimiento que el General Cienfuegos sería trasladado a una corte de Nueva York donde sería presentado ante la justicia estadounidense.

Salvador Cienfuegos ya fue informado sobre los cargos que la DEA presentó en su contra, y por los cuales deberá ser ingresado a la prisión de máxima seguridad donde también se encuentra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Ciudadana durante el mandato de Felipe Calderon.

Según el documento Salvador Cienfuegos enfrenta cuatro cargos por:

Según el documento de los cargos, los delitos que se le imputan a Cienfuegos fueron realizados entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, es decir que el General Salvador Cienfuegos formó parte de estas actividades ilícitas cuando aún se desempeñaba como titular de la Sedena bajo el mando del Enrique Peña Nieto.

La acusación contra Salvador Cienfuegos está fechada con el 17 de agosto de 2019, exactamente un mes después de que un juez de la corte de Nueva York dictara sentencia de cadena perpetua a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

A pesar de las investigaciones que las autoridades estadounidenses ha realizado, y las han permitido el arresto de Salvador Cienfuegos, el Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en el país no existe información ni investigaciones que relacionen al General con el narcotráfico.

No hay información sobre eso (…) no existe ninguna investigación en México en contra del General Cienfuegos que tenga que ver con narcotráfico, no existe”, declaró Andrés Manuel en su conferencia matutina.