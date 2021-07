Samuel García confía ser exonerado por el TEPJF ante la multa impuesta por el INE

Nuevo León.- El gobernador electo del estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda fue multado por la Unidad de Fiscalización de Instituto Nacional Electoral (INE) por una cantidad de 55.6 millones de pesos, luego de algunas publicaciones hechas en su campaña con Movimiento Ciudadano por su esposa, la influencer Mariana Rodríguez. Ante ello, espera que los consejeros del máximo órgano electoral voten de manera imparcial el proyecto de resolución.

El gobernador electo no dejó pasar la oportunidad para manifestar su inconformidad al señalar el “tamaño de injusticia” del INE, luego de hacer una comparación de la multa que se le impuso a él con la que se le aplicará al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“El tamaño de injusticia que el INE pretende hacer en Nuevo León: al Partido Verde solo lo multarán con 40 mdp por pagar 20 mdp a influencers por promoción en veda electoral, pero a mí me quieren multar con 55 mdp por fotos e historias que mi esposa Mariana subió a sus redes”, escribió Samuel García en su cuenta de Twitter.

Quien fuera candidato a la gubernatura de Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano, espera que sea revocada la sanción por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una vez que el INE apruebe el proyecto de resolución en los términos que elaboró la Unidad de Fiscalización.

Confío en que los consejeros actuarán de acuerdo a la ley y tomarán la decisión correcta”.

La exoneración espera que suceda luego de que así sucediera en el 2018 durante su campaña como senador. En aquel entonces el PRI pidió al Instituto Nacional Electoral que contabilizara, como gastos de campaña, las publicaciones que hizo a su favor la influencer Mariana Rodríguez Cantú.

“Hace 3 años la Sala Superior del TEPJF determinó por unanimidad que el apoyo de Mariana no constituye irregularidad en materia de fiscalización o un gasto a reportar, pues no hubo una prestación de servicios, sino que estas publicaciones fueron realizadas en legítimo derecho a su libertad de expresión como mi pareja sentimental, por lo que no constituyeron aportaciones en especie ni reportaron beneficio económico a la candidatura”, expresó.

Asimismo, el gobernador electo argumentó que el Código Civil federal establece que ni el marido podrá cobrar a la mujer aquel retribución u honorario alguno por los servicios que le prestase o los consejos que le diera.