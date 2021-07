Samuel García garantiza el regreso a clases presenciales tras tomar posesión en Nuevo León

Nuevo León.- El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, del partido Movimiento Ciudadano, aseguró que tras tomar posesión al frente del estado permitirá el regreso a clases presenciales.

Así lo adelantó al ser entrevistado por un medio local, a quienes mencionó que si bien aún no tiene poder para decir el regreso, si apoya el regreso a clases presenciales, siempre y cuando las condiciones lo permitan.

"Les quiero decir que hoy en día soy gobernador electo, tomo posesión hasta el 4 de octubre, no tengo ni potestad, ni poder para decidir el regreso. Estoy haciendo todo lo humanamente posible en mi capacidad para convencer al actual gobernador que si haya regreso a clases voluntario", mencionó Samuel García.

Leer más: Indep realizará subasta de 215 lotes de bienes; destacan autos y relojes Rolex de lujo

Aseguró que al momento hay un 70 por ciento de padres de familia que se han pronunciado por el regreso a clases, mientras que el resto está en contra porque cree que aún no hay las condiciones necesarias para el retorno.

"Hay papás que tiene la firme creencia que los niños no están listos o que la escuela de su colonia no está adecuada, no pasa nada, habrá un modelo hibrido", agregó.

García Sepúlveda adelantó que accionará para que la infancia, desde guarderías hasta la educación básica y escuelas privadas retomen sus actividades para que todo se vaya normalizando cuando antes, mantenido los cuidados a fin de que los contagios se sigan presentando.

"Tenemos que dejar que corra, que esto se normalice y seguirnos cuidando, porque muchas de estas restricciones son en virtud del aumento de contagios... Entonces cuidémonos para que el regreso a clases sea cuanto antes".