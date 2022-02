Samuel García pide que manden a sus hijos a clases presenciales

Nuevo León.- Tras decretar el fin de la cuarta ola Covid, el Gobernador Samuel García le pidió ayer a los padres de familia que manden a sus hijos a las escuelas a tomar clases.

En rueda de prensa expuso que en las últimas dos semanas no ha habido ningún niño contagiado de Covid en situación grave.

Señaló que la mayoría de los niños ya volvieron a las aulas, y espera que esta semana se incorporen los que faltan.

Leer más:

"Conminamos a ese 10 por ciento de papás que no estaban convencidos que ya es momento de mandar a sus hijos a la escuela", pidió el Gobernador.

"A todos ellos les digo: tenemos dos semanas de haber regresado a clases, 15 días de prueba, ningún solo niño de Nuevo León de los cientos de miles que regresaron está en el hospital grave por Covid".

El pasado 20 de febrero, la Secretaría de Educación estatal en su último corte informó que el 82 por ciento de los alumnos acuden a clases presenciales, es decir, unos 854 mil 040 estudiantes.

El Gobernador señaló que el Programa de Vacunación Transfronteriza continúa, pero regañó a quienes acuden sin cita al Puente Colombia, porque provocan aglomeraciones que manchan el proyecto.

"Tenemos 500 mil vacunas gracias a Texas, aquellos que van sin cita me están manchando un programa de primer mundo, me lo están distorsionando y eso me provoca broncas que luego nos pueden tumbar el programa", señaló García.

Leer más: Llegan a Rumania más familias mexicanas evacuadas de Ucrania: Marcelo Ebrard

Por su parte, la Secretaria de Salud estatal, Alma Rosa Marroquín, dijo que quienes acudieron al Puente Colombia sin cita para su primera vacuna deben registrarse ahora para su segunda dosis en: vacunasnl.mx/segundacita.