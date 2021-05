Samuel Lizárraga y Rosa Elena Millán confían en ganar la elección en Mazatlán y en Sinaloa

Sinaloa.- Los candidatos del partido Fuerza Por México, a alcalde de Mazatlán, Samuel Lizárraga Camacho y, a gobernadora de Sinaloa, Rosa Elena Millán Bueno, aseguraron que ganarán la próxima elección del 6 de junio, con este partido que participa por primera vez en la política en México y Sinaloa.

Cientos de personas vestidas de rosa se hicieron presentes en un campo de Pradera Dorada sección 6, a las 18:00 horas de este domingo, para el cierre de campaña.

Lizárraga Camacho destacó que tras dos meses de fuerte trabajo, se llega con la esperanza de renovar a este municipio.

“A lo largo y ancho del municipio, las familias mazatlecas tienen muchísimas necesidades, y es un descontento social enorme, de todo lo que les falta a ustedes, y de todas las necesidades, que no son de ahorita ni de ayer, son de muchísimos años”.

Señaló que es doloroso encontrar ciudadanos abandonados por los gobiernos, y criticó a gobiernos pasados por su “incapacidad de gobernar”.

Agradeció al Partido Fuerza por México por darle a él la oportunidad de participar por la alcaldía.

“Mazatlán no puede esperar que la justicia sea realmente aplicada ante la pobreza de algunos”, expresó.

Los ciudadanos no esperan dádivas, esperan trabajos, y no perderlos, esperan servicios y derechos, y los servidores públicos tienen la obligación de dar esas cosas de manera inmediata y ser transparentes en los procesos, apuntó.

“¡Lo digo muy claro: vamos a ganar, vamos a ganar!”, recalcó. Señaló que ellos tienen un compromiso muy grande, que llevará a un cambio social profundo, a un nuevo gobierno que estará trabajando para los ciudadanos.

“De eso se tratará de mi gobierno, en primer lugar de tener empatía y sensibilidad social”, aseguró, añadiendo que no tolerará los “moches” ni la corrupción, y que seguirá en las colonias y dando seguimiento a los compromisos hechos.

Millán Bueno destacó el intenso trabajo realizado en 2 meses por ser la opción diferente, honesta, transparente, con conocimiento del estado, y sobre todo con la respuesta que la gente quiere.

“No queremos que haya muchos millonarios y muchos pobres, queremos que haya pocos millonarios pero que haya muchos pobres que salgan de la pobreza en la que están”, manifestó.

“Queremos que haya educación con calidad, que haya salud, que tengan medicinas, que tengan atención médica oportuna, que las niñas y niños no abandonen sus clases porque no tengan tablet”. Afirmó que le pidieron declinar en favor de otros, pero que no, que ella “queda en la raya” por la gente.

“Quiero que ustedes el 6 de junio nos den esa confianza en un voto, en un voto solidario..., que implica sin duda calidad de vida sin duda para ustedes y sus familias”.

Expresó que ya llegó la hora de que Sinaloa tengan una mujer gobernadora: ella. Juan Ernesto Millán Pietsch, presidente del comité directivo estatal del Partido Fuerza por México en Sinaloa, lamentó los asesinatos de políticos en la actual campaña electoral en México. También destacó el valor de este nuevo partido.

“Nunca en la historia de Sinaloa, ningun municipio había tenido toda la representación legislativa de puras mujeres, es la primera vez en la vida que ocurre esto en Sinaloa, y tenía que ser aquí en Mazatlán”, dijo, mientras recalcaba que este partido es el de las mujeres.

Lizárraga Camacho, Millán Bueno y Millán Pietsch estuvieron acompañados de familiares y otros candidatos de Fuerza Por México a legisladores.