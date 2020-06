Sánchez Cordero: Me he hecho 5 pruebas de Covid-19

Ciudad de México.-La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reveló que se ha realizado cinco pruebas para diagnosticar Covid-19, y a todas ha dado negativo.

En una videoconferencia de prensa, la funcionaria señaló que el último resultado negativo lo recibió apenas el domingo pasado.

"Por supuesto que me he hecho cinco pruebas, la más reciente fue este fin de semana que me dieron ya el resultado negativo, el domingo", mencionó.