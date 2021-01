Sánchez Cordero cree que las y los mexicanos no quieren mujeres en la cárcel por abortar

México.- Esta mañana la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero declaró su opinión sobre la legalización del aborto dentro de cierta temporalidad en México, indicando que cree que la mayoría de la población no quiere que una mujer vaya a la cárcel por realizar esta practica durante determinado periodo de la gestación.

"La verdad de las cosas es que la enome mayoría de la población, la enorme mayoría creo que decidiría que la mujer no debería de ir a la cárcel ni sujetarse a un proceso penal" declaró en múltiples ocasiones Olga Sánchez Cordero.

En la conferencia Mañanera de este 29 de enero, la secretaria Sánchez Cordero fue nuevamente cuestionada sobre la cuestión de la legalidad del aborto en México.

Ante ello, y como lo había hecho en la conferencia del 27 de enero, explicó que desde la perspectiva jurídica, el aborto, tiene un matiz distinto al que se maneja socialmente en el discurso.

Pues para hacer el cambio normativo, se debe contemplar que se busca la despenalización de una conducta dentro de un periodo determinado de tiempo.

"El tema es (...) despenalizar las conductas y por ejemplo en la Ciudad de México, el aborto sigue tipificado, pero sigue tipificado después de las 12 semanas de embarazo, es decir, porque pone en riesgo la vida de la madre posteriormente" explicó Olga Sánchez Cordero.

Señaló que se debe acelerar la legislación sobre el tema pues, conforme pasa el tiempo, los abortos clandestinos siguen ocurriendo en México.

"Debemos avanzar por muchas razones, porque la primera es que evitaríamos la muerte de muchas mujeres porque si van a clínicas clandestinas o si se practican ellas mismas el aborto ... pueden morir, están poniendo en riesgo su propia vida" afirmó la secretaria de Gobernación.

Por otra parte, reconoció que la criminalización de la mujer que decidió abortar, debe ser otro factor principal para acelarar los procedimientos legislativos en la materia.

Ya en simismo, sujetarla a un proceso penal es una situación muy difíicil para una mujer que sin duda alguna tomo una desición extremadamente complicada y difícil.

Posteriormente, la secretaria Sánchez Cordero opinó en la conferencia matutina vista por decenas de miles de mexicanos y mexicanas, que ella cree que si preguntara a la población sobre el tema, la población decidiría las mujeres no fueran a la cárcel por abortar.

"Sí yo pudiera preguntarles a todas, a toda la población ¿Quiéres que una mujer sea criminalizada y privada de su libertad por haber realizado esta conducta por haber cometido esta conducta? yo creo que la enorme mayoría de la población va a decir "no"" opinó durante la Mañanera de este 29 de enero.

"Entonces si es no, si no quiero que vaya a la cárcel, si no quiero sujetarla a un proceso penal, entonces quiere decir que vamos a despenalizar la conducta cuando menos en una temporalidad reducida, porque son solamente tres meses o 12 semanas".

Por otra parte, reprochó que a los hombres no se les involucre en este proceso penal y jurídico, pues pese a que una mujer puede ir a la cárcel si aborta, su pareja no está vinculado al proceso, a menos a que haya participado activamente en el legrado.

"Por que quien la embaraza sigue tan campante en las calles y haciendo lo mismo con otras mujeres" recriminó Olga Sánchez.

Finalmente insistió en que opina que la mayoría de la población mexicana no quiere que las mujeres vayan a la cárcel por abortar.