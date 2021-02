Sánchez Cordero niega que reforma energética de AMLO rechace inversión privada: "No es monopolio"

CDMX.- La secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, negó que la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Ley de la Industria Eléctrica promueva el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sino que busca dar rectoría del Estado al sector energético.

En la conferencia Mañanera de este jueves, al ser cuestionada sobre su opinión del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dio revés a la política energética de la 4T, la titular de la Segob opinó que tienen los "suficientes asideros convencionales y constitucionales para avanzar", a la vez que insistió en que esta iniciativa no deja fuera al sector privado.

Quiero insistir: No estamos rechazando la inversión privada en los temas energéticos, definitivamente no, y esto quiero que quede claro'", subrayó.

Sánchez Cordero aseguró que el gobierno de AMLO ha retomado en muchos temas lo que se ha llamado "la rectoría del Estado", que está en varios artículos de la Constitución y no se traduce en monopolio, sino en regulación por parte del gobierno, de manera que se garantice la "confiabilidad" en el sistema eléctrico de México.

No significa monopolio, significa rectoría, quisiera ser muy clara, no es monopolio, me lo dijeron ayer, pero yo digo: primero no se está proponiendo monopolio, desde luego que ya están, pero no es monopolio, es rectoría del Estado", aclaró.