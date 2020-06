Sánchez Cordero no usa cubrebocas, está blindada con gotas mágicas

Ciudad de México.-La secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero afirmó que no usa cubrebocas ante la pandemia de Covid-19 y reveló que ella se encuentra blindada con unas gotas mágicas que corresponde a un producto de cítricos.

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad ya había comentado de las gotas mágicas que le había regalado la titular de Segob, cuando se encontraba en aislamiento tras ser diagnosticado positivo de coronavirus.

En una entrevista con W Radio, dijo que las gotas de cítricos que usa es para destruir el Covid-19.

Ella comentó que no usa cubrebocas, pero aseguró que se encuentra protegida con nanomoléculas de cítricos.

Asimismo, dijo que conoció a una brillante ingeniera bioquímica durante una entrevista y fue cuando le mostró los productos maravillosos que tenía para destruir directamente los virus.

La funcionaria quien se encuentra al frente de los temas de gobernabilidad y política interior del país en ausencia del presidente López Obrador, aseguró que quedó muy impresionada y tomó la decisión de adquirirlos para su uso personal y de sus colaboradores.

Comenta que ella les ha obsequiado estas gotas mágicas a los gobernadores que se contagiaron de Covid-19, como de Querétaro, Hidalgo y Tabasco.

Durante la entrevista radiofónica, Sánchez Cordero se le cuestionó sobre el uso de cubrebocas y respondió con la siguiente frase: "“Yo no, no, no... Yo estoy blindada con mis gotas. Son nanomoléculas de cítricos", concluyó.