Sánchez Cordero se "blinda" contra el COVID-19 con "gotas de nanomoléculas de nano cítricos"

CDMX.- La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, aseguró estar "blindada" contra el COVID-19 al usar un supuesto antídoto que consiste en "gotas de nanomoléculas de nano cítricos", por lo que no necesita usar cubrebocas.

En entrevista con el locutor Enrique Hernández para la estación W Radio, la funcionaria aseguró que el polémico producto destruye el coronavirus y fue desarrollado por una ingeniera bioquímica, cuyo nombre no mencionó.

De la presunta inventora de tal producto no dijo su nombre, sólo que "es una chica que es genio y que ha estado en estos temas de investigación".

Sánchez Cordero detalló la manera en que supuestamente funcionan las gotas de nanomoléculas, las cuales deshacen la capa de grasa que posee el virus del SARS-CoV-2, causante del COVID-19, penetrando en su interior y matándolo.

Se me hace muy lógico, ¿cómo me curaba mi madre los resfriados? Pues con limón y con miel. ¿Y cómo me curaba el dolor de garganta? Lo mismo. ¿Y cómo cortaban la grasa? Lo mismo (...) Además son preventivos, yo me siento blindada preventivamente. No sé si sirvan o no sirvan", añadió.