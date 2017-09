Sandoval deja administración con millonaria deuda

Nayarit.- Una semana antes de que el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, deje su cargo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) decidió cortar el suministro eléctrico a las dependencias estatales, debido a que la Secretaría de Administración y Finanzas, tiene un adeudo con la empresa paraestatal de más de 20 millones de pesos, desde enero de este año.

Este lunes, el titular de la Comisión de Recepción del gobierno, que entrá en funciones el próximo 19 de septiembre, José Daniel Saucedo Berecochea, informó del adeudo a Luis Antonio Apaseo Gordillo, secretario de la Contraloría del estado y designado por la actual administración para encabezar el proceso de entrega.

En el documento, Saucedo Berecochea solicitó que antes del 19 de septiembre se saldara el adeudo para evitar que la nueva administración tenga que asumir las consecuencias de “la irresponsabilidad del funcionario encargado de realizar dichos pagos”.

Sin embargo, este martes la CFE decidió no tolerar más la falta de pago y suspendió el suministro en las dependencias estatales.

Al respecto, el gobernador electo, Antonio Echevarría García, a través de sus redes sociales, expresó su molestia por esta situación: “¿cuántas deudas más no reportadas nos encontramos en las próximas semanas, a proveedores, Hacienda, trabajadores, Fondos de pensiones, Seguro Social o SAT, hasta donde la doble contabilidad?”.

Además, señaló que al conocerse que el gobierno estatal tiene un adeudo desde enero se comprueba que la CFE actuó de manera diferenciada y con tintes políticos con el ayuntamiento de Tepic, pues si la administración municipal, emanada de una coalición PAN-PRD, se retrasaba en el pago una sola quincena, de inmediato se suspendía el suministro de energía eléctrica sin importar que eso provocara que muchos ciudadanos se quedaran sin algunos servicios, principalmente de agua potable.

“Hoy sabemos que desde enero, el gobierno estatal no cubría sus compromisos, sin nadie que los bloqueara u hostigara, nueve meses, y es hasta ahora que estamos a días del cambio de gobierno que actúan... No tienen ma----- durez alguna. Así amenazan con tratar al nuevo Gobierno del Cambio, no nos vamos a dejar” (sic), escribió el gobernador electo en su cuenta de Facebook.

Roberto Sandoval ¿desapareció 1,500 mdp de trabajadores?

A su vez el pasado 26 de agosto EL DEBATE, publicó que el gobernador Roberto Sandoval Castañeda, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) acusó el posible desvío de mil 500 millones de pesos del Fondo de Pensiones de los trabajadores del Estado.

En entrevista con El Universal, Águeda Galicia Jiménez, secretaria general del SUTSEM, afirmó que el dinero del fondo de pensiones de los trabajadores del Estado —que se mantiene de las aportaciones patronales y descuentos directos a las nóminas— lo maneja el gobernador por medio de la Secretaría de Finanzas.

Enfatizó:

“Hacemos un cálculo del número de trabajadores que cotizamos, aumentos aplicados, intereses de la inversión, de mil 500 millones de pesos, pero no sabemos si en verdad siguen ahí. En Nayarit hay una corrupción enorme, presentamos demandas ante la fiscalía contra el gobernador y no proceden; los trabajadores están hartos del gobierno de Sandoval”.

Comentó que quien tendría que administrar el dinero es la Dirección General del Fondo de Pensiones, pero que de manera ilegal la Secretaría de Finanzas es la encargada unilateralmente del manejo del dinero.

“Desde que entró el gobernador en funciones a la fecha no hemos tenido información del dinero; hay una serie de irregularidades y no sabemos si aún existe ese dinero”, expresó.

Recordó que han intentado por diversos medios acceder a la información, pero que no ha sido posible. Se han realizado acciones jurídicas y protestas en las calles, sin resultados, destacó Galicia, quien insistió en que hay ilegalidad del gobierno del estado al operar unilateralmente el fondo de pensiones a través de la Secretaría de Finanzas.

