Santiago Creel y Beatriz Paredes piden al gobierno de AMLO abrirse al diálogo

Ciudad de México .- Líderes de la Oposición advierten un retroceso democrático y un presidencialismo desbordado, por lo que llaman al Gobierno a rectificar y abrirse al diálogo con las otras fuerzas políticas.

Entrevistados por Grupo REFORMA, la senadora priista Beatriz Paredes y el diputado panista Santiago Creel exponen sus puntos de vista sobre revocación de mandato, el papel del Ejército, la mano del gobierno en las elecciones y la futura reforma electoral.

"Tendría que haber una reconsideración de fondo, que suponga la disposición a dialogar.

Tendría que haber una actitud no de tanto menosprecio a los que piensan distinto, tendría que haber la disponibilidad de comparar propuestas, posiciones", dice Paredes, ex subsecretaria de Gobernación y ex Gobernadora de Tlaxcala.

En tanto, Creel, ex Secretario de Gobernación con Vicente Fox, advierte un presidencialismo que sistemáticamente provoca a la institucionalidad, legalidad y constitucionalidad.

"La mejor manera de poder convivir y de poder construir un Gobierno sin esos extremos es un Gobierno en la pluralidad, una coalición plural, lo más amplia posible. Y gobernar en pluralidad, lo que no hace este Gobierno", agrega el diputado, quien vislumbra una coalición amplia de Gobierno para 2024.

Y ve Morena avance profundo

Para Mario Delgado, el balance democrático del actual Gobierno es de avance profundo.

"Es con la gente este avance; es la gente la que ha logrado el avance democrático en el País, no son las instituciones electorales. La democracia en México proviene de una gran lucha de la gente, muy costosa, muy dolida, muy sufrida, pero finalmente estamos en esa revolución", señala el dirigente de Morena.

Asegura que el presidencialismo actual está muy acotado y que el Presidente es hoy un funcionario sin privilegios, que puede ser llevado ante la ley por posibles delitos y sin complicidades con el poder económico.