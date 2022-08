Santiago Nieto acusa a Cabeza de Vaca de desvíos a través de 50 empresas en Tamaulipas

De momento, el gobernador estatal está en espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva una controversia sobre su proceso de desafuero con el Congreso de Tamaulipas, pues asegura que, de no resolverse, el gobierno de AMLO seguirá utilizando el tema como "un instrumento para seguir presionando a la oposición".

"Todos sabemos que (Nieto) engañó no sólo a la sección instructora de la Cámara de Diputados, engañó a la Fiscalía, engañó al presidente de la República al entregar documentos alterados", reviró el panista.

Desde su estancia en la UIF, el exfuncionario ha hecho fuertes acusaciones contra Cabeza de Vaca e impulsado investigaciones en su contra, de las cuales derivó el proceso para desaforar al panista, que a la fecha no ha podido concretarse.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.