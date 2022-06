Santiago Nieto, extitular de la UIF, acusa ataques por las elecciones estatales

Ciudad de México (Rolando Herrera) -El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, aseguró que las acusaciones en su contra por presuntas operaciones de lavado de dinero, formuladas por el ex senador panista Roberto Gil Zuarth, están motivadas por las elecciones en Tamaulipas y la extradición del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte.

En ambos casos, indicó, como responsable de la UIF presentó las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del Gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y del priista Duarte, quien el pasado jueves fue entregado a México por las autoridades estadounidenses.

"Todo esto viene por las elecciones de Tamaulipas y la extradición de César Duarte, en ambos casos el común denominador soy yo: denuncié a Cabeza de Vaca y obtuve una orden de aprehensión contra Duarte. Están desesperados porque saben que van a perder la elección", señaló.

Ayer (viernes), a través de su cuenta de Twitter, Gil Zuarth acusó a Nieto de utilizar empresas fantasma para triangular recursos y justificar ingresos a través del pago de un arrendamiento y de supuestas asesorías.

El ex presidente del Senado aseguró que Nieto recibió 866 mil 218 pesos por la renta de un inmueble, con valor de 24 millones de pesos, de una empresa denominada "Álvarez y Barrios Inmobiliaria", cuyos socios son un becario de Jóvenes Construyendo el Futuro, una persona que vive en una carnicería en Oaxaca y una más con residencia en Veracruz.

"En 2021, @SNietoCastillo ha recibido más de 2 millones de pesos por supuestas asesorías de una empresa denominada "Corporativo Batrer", creada en 2018 y que tiene como clientes al Instituto Queretano del Transporte, al Municipio de Querétaro y al ISSSTE.

Te puede interesar:

"Batrer" fue fundada en diciembre de 2018 por Gustavo Adolfo Trolle Acosta, secretario particular de @SNietoCastillo en la FEPADE", detalló.

Nieto dijo que la información difundida por Gil Zuarth está contenida en sus declaraciones fiscales y que eso se llama transparencia.

"No soy servidor público. Rento inmuebles para pagar hipotecas, como millones de mexicanas y mexicanos. Ninguna empresa ha sido declarada fachada por el SAT, por lo que podrían demandar", advirtió.