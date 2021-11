Santiago Nieto violó las reglas no escritas de AMLO: Loret de Mola

Es lamentable y vergonzoso: AMLO crítica a medios por no constatar cifras de la ASF

Preguntó si AMLO lo dejará "suelto", despidiéndolo sin agradecer su trabajo, abandonándolo a su suerte por un error imperdonable, y concluyó su columna preguntando: "¿Qué tiene Guatemala que no tenga Aspen?", aludiendo al lugar en Colorado donde el hijo del presidente disfrutó de unas lujosas vacaciones.

Loret de Mola cuestionó si Santiago Nieto previó lo que pasaría a raíz de su boda en Guatemala, con invitados que no son del agrado de AMLO.

"Pero hacer una boda en el extranjero y brindar con vino importado con alguien que no piensa como AMLO merece el castigo fulminante ", agregó.

" Violó las reglas no escritas del presidente : se organizó una boda en un hotel de lujo en un destino turístico de caché e invitó a personas a quienes el presidente López Obrador considera adversarios", explicó el periodista.

Y es que aunque la boda de Nieto con la consejera electoral Carla Humphrey en Guatemala no fue ilegal, sí representó una violación a las "reglas no escritas" de AMLO.

Además, fungía como el contrapeso al fiscal Alejandro Gertz Manero en el gobierno federal y "no tuvo empacho en prestarse para las venganzas políticas" de AMLO congelando cuentas de adversarios, señaló Loret.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.