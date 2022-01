Se acabó la luna de miel entre AMLO y Joe Biden: Jorge Castañeda Gutman

México.- El comentarista Jorge Castañeda aseguró que la “luna de miel” entre AMLO y Joe Biden había terminado, luego d que le Gobierno de Estado Unido decidiera hablar sobre las reuniones que han tenido con el mandatario mexicano.

Durante el programa Es La Hora de Opinar, conducido por Leo Zuckermann, se debatía el tema e lass relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, destacando la última visita de la secretaria de Energía a México, donde sostuvo una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores en el sexenio de Fox, indicó que, la relación entre AMLO y Joe Biden, mantenía ciertos acuerdos en relación a las labores que cada mandatario debía hacer, sobre todo en lo relacionado con la migración de Centroamérica, la cual fue enmendada al Gobierno de México, para frenar a las caravanas que intentan llegar a esta el país vecino.

En este sentido, Castañeda aseguró que Biden dio carta libre a Andrés Manuel para combatir este problema social, además de dejar que el mandatario mexicano hablara sobre los diferentes temas que se tocaban en las reuniones bilaterales.

Sin embargo, esto se había terminado, debido al malestar de los senadores en Estados Unidos, pues consideraron que AMLO no debía revelar lo dicho en las reuniones, mientras su gobierno se negaba a dar declaraciones

“Se agotó esta luna de miel que tuvo López Obrador, de decirle a Biden ‘no te metas conmigo, mientras no te metas yo te hago la chamba, pero no te metas conmigo, y déjame contar a mí lo que pasó’, ya parece que no se puede”, declaró Castañeda Gutman.

El exfuncionario hizo este planteamiento luego de la reunión que tuvo el presidente Andrés Manuel con la secretaria de Energía, donde ha sido una de las pocas veces que el gobierno de Biden, se ha pronunciado, destacando los temas tratados en los encuentros, y no sólo la versión de AMLO donde expone que sus ideas son escuchadas y aceptadas por el gobierno vecino.

Y es qque según la opinión de Castañeda, el presidente de México revelaba sólo una versión de las reuniones, mismas que favorecía a su gobierno sin una réplica de las autoridades estadounidenses.