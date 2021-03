Se acentúa el problema económico en plena pandemia, lamenta el candidato Alejandro Mungaray Lagarda

Baja California.- En estos momentos en que la pandemia por el covid-19 sigue causando miles de contagios y muertes, el candidato a la gubernatura de Baja California por Movimiento Ciudadano, el profesor Alejandro Mungaray Lagarda, asegura que el principal problema en la entidad es el económico.

Y en entrevista para Debate, el economista Mungaray lo explica: “No solamente el modelo económico está deteriorado previamente, sino que se está acentuando por las dificultades. Tenemos un caso, por ejemplo, el de la industria de los restaurantes, hemos visto que por las necesarias medidas de salubridad ha habido una quiebra impresionante de unidades económicas de ese giro, recorta sus empleos, sus horarios o sus tiempos y recibe menos ingresos”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Cuestionado sobre lo que se debiera hacer para abatir este problema, el exrector de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Alejandro Mungaray, dice sin rodeos que lo primero es darle la oportunidad de gobernar Baja California para poder tener incidencia y diálogo con los sectores económicos y ver la la forma de retribuir y distribuir cambios.

“Hay muchos métodos para hacerlo, no se trata de declararlo ni de prometer, se trata de dialogar porque la convivencia comunitaria es de todos”.

Leer más: Lamenta AMLO la muerte del artista y escultor Vicente Rojo

Sector informal en expansión

El también exsecretario de Desarrollo Económico afirma que lo que se tiene que hacer es subir a la discusión otros temas como el de las microempresas a un nivel estratégico, pues asegura que hay muchísima gente viviendo de micronegocios porque son emprendedores que no entienden las reglas económicas y sociales o porque están huyendo de las penurias del trabajo asalariado.

Mungaray Lagarda asegura que este fenómeno “ha conformado un sector informal que ya es del tamaño del 40 por ciento de nuestra economía y necesita relajarse, arreglarse con nuevas reglas y nuevas leyes, pero siempre pensando en una salida por la vía de la empresarialidad para que las cosas puedan funcionar mejor y para que la distribución del ingreso mejore a partir de los incentivos”.

Incluso añadió: “Yo no sé qué incentivos da ahorita el gobierno de manera específica, pero lo que sí te puedo decir es que no pasan por las microempresas, no pasan por los emprendedores”.

Talento desaprovechado

El profesor Mungaray lamentó que aunque en Baja California se tiene una educación de excelente nivel en instituciones como la UABC, los tecnológicos, las politécnicas y algunas particulares, a su consideración hacen un excelente trabajo educativo y generan profesionistas de alto nivel, la forma del modelo económico y la estructura salarial generan una mayor cantidad de profesionistas disponibles pero sin un acompañamiento de los fondos emprendedores de gobierno o de otras instancias, lo que provoca que cuando egresan de las universidades la remuneración que les espera sea muy baja.

“Y eventualmente, si te quedas en la expectativa, en la oportunidad, al siguiente periodo se deshacen de ti porque hay otros más desesperados que tú en la cola. Ese patrón no hace que el capital humano de alto nivel que tenemos egresando de las instituciones educativas de súpernivel superior pueda ser aprovechable como una palanca de crecimiento económico, muy por el contrario, se van al otro lado o se van al interior del país o se aguantan o se resienten o hacen lo que pueden”, detalló el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura.

El también ambientalista admite que mucha gente cree que este fenómeno es culpa de las instituciones educativas o de falta de motivación de los jóvenes, pero afirma que no.

“Es tan sencillo como que tenemos mejor educación que economía, la economía ya no da para el desarrollo de las personas de Baja California con los niveles de bienestar en los que nuestros padres o muchos de nosotros llegaron y crecieron. Pasamos de un modelo que terminó haciendo una economía de privilegios por muchos niveles de corrupción, ahora a una economía muy clientelar, donde si no estás en un padrón no recibes un apoyo”, señaló Alejandro Mungaray.

Leer más: Abogados de Sinaloa alzan la voz ante intimidaciones de AMLO

Urge redireccionar el modelo económico

Mungaray Lagarda, aspirante a relevar al gobernador Jaime Bonilla, insistió en que se necesita recuperar esa economía de oportunidades donde cada quien obtenga lo que, por su experiencia, su dedicación o su educación pueda obtener para sí mismo y sus familias, es decir, cambiar el concepto de la economía como fin a la economía como medio.

“Haber pensado solamente en la economía como unidad de grandes ganancias y no en la economía de bienestar como ganancias para las empresas, ingresos para los micro negocios, buenos salarios para los trabajadores, buen sistema de salud para todos, para que tus problemas de salud no se vuelvan catastróficos, o buenas oportunidades educativas para que puedas ver en tus hijos el futuro de lo que tú estás haciendo, cómo va a mejorar con tus hijos gracias a la educación o que puedas vivir en paz, ese modelo económico necesita ser recuperado”, agregó Mungaray Lagarda.