¡Se acerca la revocación de mandato! INE aprueba lineamientos para el ejercicio democrático

Ciudad de México.- Luego de cuatro horas de debate, el Consejo General del INE aprobó los lineamientos para la revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador del próximo 27 de marzo del 2022.

En el documento se especifica que, en caso de que el Congreso de la Unión expida una ley reglamentaria, estos lineamientos se cambiaran para que sean acordes.

En la defensa de dichos lineamientos, los consejeros electorales argumentaron que tenían la obligación de establecer las bases normativas para realizar la revocación de mandato ante las omisiones del Poder Legislativo.

Sostuvieron que para pedir 3 mil 843 millones de pesos para llevar a cabo el ejercicio democrático debían de elaborar el sustento jurídico, en lugar de solo poner un monto para el proyecto de presupuesto.

"El INE no pretende legislar ni sustituir al Congreso en sus facultades o atribuciones constitucionales. Podemos afirmar, con la misma convicción que defendemos nuestra autonomía frente a intromisiones de otros poderes, que respetamos las competencias y atribuciones que establece la división de poderes en nuestro sistema democrático", argumentó el presidente del Instituto, Lorenzo Córdova.

El consejero Martín Faz indicó que todas las perdonas que intervienen en su organización deben ser sumamente cuidadosos y responsables, debido a la importancia de este instrumento y de la próxima elección presidencial.

En la normatividad planteada por el INE se confirma que lo partidos políticos no podrán recopilar firmas; pero autoriza que hagan propaganda, aunque con recursos privados, no públicos y podrán emplear sus tiempos en radio y televisión para ese fin.

También se permitirá representación partidista en las 161 mil casillas que se prevén instalar, lo que no ocurrió en la consulta popular del 1 de agosto.

Por su parte, los representantes de partidos de Oposición exigieron la prohibición total de las fuerzas policiacas, para que sea un proceso ciudadano, pero sus propuestas no fueron aceptadas.

La oposición también pidieron que la pregunta sea como lo establece la constitución, en caso de que esta sea planteada por el INE. Es decir, quieren que la cuestión deje en claro que se revoca del cargo al presidente por la pérdida de confianza, pues consideran que Morena y el Ejecutivo de México buscan confundir a la población para ratificar la legitimidad del cargo.

"Este ejercicio es ciudadano o no lo es, o hacemos esta revocación totalmente ciudadana o que los partidos podamos intervenir con todos nuestros derechos y prerrogativas.

"El Presidente no entiende que es una prerrogativa de las y los ciudadanos, no es una prerrogativa que tenga a su disposición el Poder Ejecutivo, y mucho menos su partido político", afirmó el representante del PRD, Ángel Ávila.

Por su parte, el morenista Eurípides Flores declaró que INE quería convertirse en el poder Legislativo y reiteró que el monto solicitado para la revocación de mandato es excesivo. Incluso, mencionó que esto se podría hacer con 500 millones, como en la pasada consulta popular, según información publicada por reforma.

Ante tales reclamos, Lorenzo Córdova le pidió dar un debate informado y señaló que las aseveraciones del morenista carece de veracidad.

El consejero Uuc-Kib Espadas demandó al Congreso cumplir con la orden del Tribunal Electoral de elaborar la ley reglamentaria en 30 días.

Leer más: Responsabiliza Morena a Eliseo Fernández y MC de cualquier agresión contra Layda Sansores

"No quiero ser parte de la elaboración de la pregunta, es de las cosas más ácidas que trae este proceso, no nos toca, es un deber y una carga que corresponde a la Legislatura. Apártenos ese cáliz, no queremos reglamentar lo que no es nuestra obligación, nos vemos forzados a ello, por favor legislen", exhortó.