¡Se agarraron! Salinas Pliego y Jenaro Villamil pelean en Twitter por pago de impuestos

México.- El empresario Ricardo Salinas Pliego y Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiofusión del Estado Mexicano (SPR), protagonizaron una intensa discusión en Twitter por las quejas del multimillonario contra el pago de impuestos.

Todo comenzó cuando Salinas Pliego publicó en su cuenta oficial de Twitter fuertes críticas contra el gobierno por el pago de impuestos, pues se queja de que trabajamos para "pagarle sus mamad#s al gobierno".

"HEMOS TRABAJADO PARA PAGARLE SUS MAMAD@S AL GOBIERNO. Son pésimos administradores, no le rinden cuentas a nadie y no tienen jefe. Les vale madre tirar el dinero de nuestros impuestos, robárselo o auto asignárselo", despotricó el multimillonario.

Las palabras del tercer hombre más rico de México llegaron hasta Jenaro Villamil, quien reprendió a Salinas Pliego por su "elegante lenguaje" y su deuda millonaria con el SAT por el pago de impuestos.

El colaborador del presidente AMLO aseveró que el dueño de Grupo Salinas no tiene autoridad moral para criticar el pago de impuestos siendo uno de los hombres más ricos del país.

"Este elegante lenguaje, viniendo de uno de los hombres más rico de México, experto en eludir, evadir y consolidar para no pagar impuestos, hacen de Ricardo Salinas Pliego un empresario sin autoridad moral", respondió Villamil a Salinas Pliego.

Salinas Pliego y Jenaro Villamil tuvieron una fuerte discusión en Twitter. Imagen: Twitter

El multimillonario no se quedó callado y le respondió al funcionario que "ser rico no es malo" e incluso lo insultó llamándolo "pobre pendej#", pues asegura que no evade impuestos, sino que se trata de una "deducción".

En tono altanero, Salinas Pliego le ofreció a Jenaro Villamil trabajo en su compañía Elektra para que tenga dinero, de lo contrario, le dijo que "siga lamiendo suelas", en alusión a su puesto como colaborador del gobierno de AMLO.

"Jenarito primero, ser rico no es malo, ni un impedimento para decir las cosas como son y menos para decirle a usted que es un pobre pendej$, no es evasión es deducción, si quiere mi dinero póngase a trabajar en Elektra y le pago para que viva, o siga lamiendo suelas y listo", respondió el empresario.

En febrero de 2021, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, dio a conocer que las empresas de Salinas Pliego, especialmente Elektra, deben impuestos por casi 40 mil millones de pesos, por lo que la dependencia ha enfrentado diversos juicios contra las compañías del magnate.

Esta deuda millonaria es motivo de constantes críticas y cuestionamientos a Salinas Pliego en redes sociales, a lo que el multimillonario ha llegado a responder en tono retador: "No pienso pagar ni un rábano".