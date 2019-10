Se ampara Noroña contra persona 'non grato' en Nuevo León

MONTERREY, NL.- El Diputado federal Gerardo Fernández Noroña presentó un amparo en contra del acuerdo hecho por el Congreso local en el que se le declaró persona "non grata".



Tras su visita en el edificio legislativo, donde fue recibido con manifestaciones a favor y en contra, el legislador acudió a los juzgados de distrito en materia administrativa, en la Loma Larga, a presentar el recurso legal.

A su salida, señaló que aunque gracias al fuero del que goza, el acuerdo del Congreso no tiene implicaciones jurídicas, insistió en que no existe ninguna normativa que faculte a los diputados locales a hacer este tipo de declaratorias.

En verdad estoy muy feliz, de que un juez federal me haya otorgado el amparo de plano, contra la resolución ilegal e infamante del Congreso de Nuevo León, en mi contra.





"Lo que sí tiene son implicaciones políticas delicadas que no pienso que sea sano dejar correr", dijo, "entonces el amparo tiene la finalidad de que se dé marcha atrás a la resolución".



El Diputado federal dijo que analizará también presentar una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por sentirse discriminado.



Previo a presentar el amparo, Noroña estuvo en el Congreso local, donde exigió a los diputados una disculpa pública.



Con el voto de 33 diputados, Noroña y el ex titular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas (INHERM), Pedro Salmerón, fueron declarados personas no gratas luego de que llamaron "jóvenes valientes" a los integrantes Liga Comunista 23 de Septiembre que asesinaron al empresario Eugenio Garza Sada.



"Es ilegal, no tienen atribuciones para declarar persona 'non grata' a nadie", insistió, "... es una resolución infamante que busca censurar y debe darse marcha atrás".



Noroña participará más tarde en la marcha convocada por el Partido del Trabajo para conmemorar la matanza de estudiantes en Tlatelolco.